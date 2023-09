Vous êtes propriétaire d’un logement que vous souhaitez mettre en location ? C’est une bonne idée. Mais saviez-vous que ce bien, mis sur le marché non pas entièrement vide, mais doté de quelques équipements, peut s’avérer beaucoup plus rentable... ? Explications dans les lignes qui suivent.

Pourquoi transformer son logement vide en location meublée ?-iStock-KatarzynaBialasiewicz.jpg

“Nu” versus “meublé” ... Quelles différences d’un point de vue fiscal ?

Si vous choisissez de louer votre bien « nu », les loyers que vous percevrez constitueront des revenus fonciers qui s’ajouteront à vos traitements et salaires, et augmenteront donc mécaniquement votre impôt sur le revenu. Si vous optez pour la formule consistant à équiper votre bien, vous devenez un « loueur en meublé non professionnel » (LMNP). Vos revenus locatifs entrent alors dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux (BIC), et vous permettent de bénéficier d’avantages fiscaux. Ces derniers diffèrent selon le montant des loyers perçus, et, donc, le statut adopté... A savoir : Si les loyers annuels perçus ne dépassent pas 72 600 euros (pour 2023), vous pouvez adopter le régime « micro-BIC », et il vous sera possible de déduire un abattement forfaitaire de 50 % sur vos recettes locatives. Si vos revenus locatifs dépassent les 72 600 €, vous ne bénéficierez pas d’abattement fiscal, mais, par contre, vous pourrez opter pour le régime réel. Il vous sera alors possible de déduire différentes charges engendrées par l’achat et la mise en location de l’hébergement (intérêts d’emprunt, travaux, frais de comptabilité et d’amortissement, frais d’adhésion à une association de gestion agréée etc.). Votre base d’imposition prendra alors en compte votre bénéfice réel, c’est-à-dire, le montant des loyers perçus, duquel seront déduites toutes les charges autorisées.

Louer en « meublé » : quels autres avantages ?

Outre l’avantage fiscal, louer en meublé permet également d’élargir le profil de vos locataires, et de réduire les risques de vacances ; notamment en permettant d’accueillir les étudiants, et les professionnels en mobilité. Ce type de bail est en effet le seul permis, pour ces populations spécifiques, qui représentent une importante demande locative. Enfin, il est à noter que les loyers pratiqués en meublé sont généralement supérieurs à ceux en vigueur pour un logement « nu ». Louer en meublé : quels sont les équipements obligatoires ? Comme son nom l’indique, le bien doit être meublé, ce qui signifie qu’il doit – à minima – être équipé de : Une literie (lit ou canapé-lit) comprenant couette ou couverture Un dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambres à coucher (rideaux épais ou volets) Une table et des sièges, Des étagères de rangement, Des luminaires, Du matériel d’entretien ménager, adapté au logement, Un four traditionnel, ou un four à micro-ondes, Des plaques de cuisson (intégrées au four ou séparées), Un réfrigérateur et un congélateur, quand bien même ce dernier est intégré au réfrigérateur, Des ustensiles de cuisine (casseroles, poêle, …), De la vaisselle (assiettes, couverts, verres…).