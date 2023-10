Pourquoi placer de l’argent sur votre PER si votre taux d’imposition est supérieur à 30%?

Taux d’imposition supérieur à 30%? Privilégiez la défiscalisation avec un PER. Sinon, exploitez les avantages fiscaux à la sortie. ( crédit photo : Shutterstock )

La défiscalisation proposée par le plan d’épargne retraite (PER) est intéressante si votre taux marginal d’imposition est égal ou supérieur à 30%. À l’inverse, si votre TMI est de 11%, vous avez plutôt intérêt à choisir de profiter du bénéfice fiscal à la sortie du plan.

Sommaire:

Créé en 2019 dans le cadre de la loi Pacte, le PER remplace les anciens contrats (PERP, Préfon, PERCO, contrats Madelin…). Il est plus simple, plus lisible et plus souple. C’est un produit d’épargne de long terme dédié à la retraite. Pendant votre vie active, vous y déposez une épargne, restant bloquée jusqu’à votre départ à la retraite. Quelques cas de déblocages anticipés sont prévus.

Votre PER est géré par votre assureur ou votre banquier. Vous y versez des sommes quand vous voulez. Celles-ci sont réinvesties dans les marchés financiers via des fonds en euros ou des unités de compte. Vous pouvez gérer librement votre contrat ou opter pour une gestion pilotée par votre gestionnaire. Dans ce cas, il opère sur les marchés financiers selon votre profil de risque et votre situation personnelle et professionnelle.

Quelle est l’attractivité fiscale à l’entrée du PER?

Les sommes versées sur votre PER peuvent être déductibles de votre impôt sur le revenu. Ainsi, plus vous épargnez sur votre PER, plus vous économisez de l’argent. Cette fiscalité du PER est particulièrement intéressante pour les contribuables les plus imposés. En effet, plus votre taux marginal d’imposition (TMI) est élevé, plus la déduction fiscale dont vous bénéficiez est importante. Vous avez donc un grand intérêt à placer votre épargne sur un PER si votre TMI dépasse 30%.

À savoir Vous choisissez la formule la plus avantageuse pour vous. - 10% de vos revenus de l’année précédente, dans la limite de huit fois le Pass de l’année précédente. - 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) de l’année précédente, La déduction fiscale des versements volontaires sur un PER doit être inférieure à:

Pourquoi la fiscalité du PER est avantageuse si vous êtes fortement taxé?

La sortie du PER est le moment où vous récupérez votre épargne. Les sommes retirées sont imposées au barème de l’impôt sur le revenu. Or, une fois à la retraite, vos revenus sont généralement plus faibles que durant votre vie active. Votre taux marginal d’imposition diminue. Cela maximise encore l’intérêt fiscal du plan d’épargne retraite puisque vos retraits sont faiblement imposés. Les produits (intérêts, plus-value) sont taxés à hauteur de 30%.

L’exemple pour tout comprendre Votre TMI est de 30% durant votre vie active. Vous n’avez subi aucune imposition dans le cadre de votre PER, ni à l’entrée ni sur les gains. Vous prenez votre retraite: votre taux d’imposition tombe à 11%. Vous retirez l’argent de votre PER. Vous êtes fiscalisé à hauteur de votre TMI de retraité, soit moins que lorsque vous étiez actif (30% vs 11%).

Vous pouvez choisir de reporter votre avantage fiscal quand votre TMI est inférieur à 30%

Quand vous êtes peu (voire pas) fiscalisé, l’intérêt fiscal du PER est peu intéressant pour vous. Néanmoins, vous pouvez choisir d’en profiter différemment. En effet, vous pouvez renoncer à la déductibilité fiscale de vos versements. En contrepartie, vous bénéficiez d’une fiscalité moins lourde à la sortie. Les sommes retirées au moment de la sortie de votre épargne sont imposées en tant que rente viagère à titre onéreux. Ainsi, seule une fraction de votre rente viagère est imposée. Cette fraction dépend de votre âge au moment du premier versement:

70% pour un rentier âgé de moins de 50 ans,

50% pour un rentier âgé de 50 à 59 ans,

40% pour un rentier âgé de 60 à 69 ans,

30% pour un rentier âgé de plus de 69 ans.

La CSG et la CRDS au taux de 17,2% sont dues.

Changer votre taux d’imposition à la source: c’est possible! Votre taux de prélèvement à la source est déterminé par l’administration fiscale en septembre de chaque année. Ce taux est calculé en fonction de votre déclaration de revenus, effectuée au printemps. Toutefois, il est modifiable tout au long de l’année. Pour ce faire, rendez-vous sur votre espace «Particuliers» sur impots.gouv.fr, puis «Gérer mon prélèvement à la source». Vous pouvez déclarer une hausse ou une baisse de revenus ou signaler un changement de situation (mariage, naissance, divorce…) de nature à modifier votre taux de prélèvement à la source. Depuis le 1er janvier 2023, les conditions requises pour obtenir une baisse du taux de prélèvement à la source sont assouplies. Vous pouvez solliciter une baisse de votre taux de prélèvement si votre baisse de revenus entraîne une diminution de vos prélèvements à la source de l’année de 5% (contre 10% jusqu’alors).