Sofidy réitère l’acquisition de l’un des plus grands centres commerciaux des Pays-Bas

SOFIDY, filiale du groupe coté Tikehau Capital et leader de la gestion d'actifs immobiliers en Europe, annonce l'acquisition du Stadshart Zoetermeer, l'un des plus importants centres commerciaux des Pays-Bas.

Dans le cadre de ce club deal international, les fonds gérés par Sofidy ont pris une participation majoritaire de 85 % pour le compte des épargnants des SCPI Immorente, Sofidynamic, Sofidy Europe Invest, Efimmo 1 et de la SC MeilleurImmo.

Avec 59 000 m² de surface locative, plus de 110 enseignes (Primark, H&M, JD Sports, TK Maxx, Media Markt, Albert Heijn, Hema ou encore Kruidvat…) et plus de 8 millions de visiteurs annuels, Stadshart Zoetermeer est une destination commerciale incontournable et résiliente, ancrée dans une agglomération dynamique en forte croissance.

