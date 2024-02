«Pourquoi pas Madoff à Bercy?»: la nomination du ministre du Logement fait déjà polémique

Le choix du nouveau ministre du Logement ulcère la gauche et les associations de lutte contre le mal-logement et satisfait les professionnels qui n’ont toutefois pas manqué de lui mettre la pression.

À peine nommé, déjà critiqué. Le nouveau ministre du Logement , désigné un mois après Gabriel Attal , le chef du gouvernement, fait déjà polémique. Il s’agit de Guillaume Kasbarian , député d’Eure-et-Loir (28). Peu connu du grand public, ce proche de Gabriel Attal et membre du «fan-club» d’ Emmanuel Macron , l’est beaucoup plus des associations. Et pas forcément en bien. La raison? L’élu Renaissance a décidé de s’attaquer aux squats de logements et aux loyers impayés. Ce qui lui vaut le surnom de «Monsieur anti-squats».

En deux temps, Guillaume Kasbarian a en effet décidé d’accélérer les procédures d’expulsion d’abord des squatteurs puis des locataires mauvais payeurs . Au nom du respect du droit de propriété. « C’est un principe fondamental qui doit être respecté », avait martelé le député au Figaro, avant de déposer sa première proposition de loi, en septembre 2020. Ce à quoi la gauche et les associations avaient opposé le droit au logement. « Le droit au logement n’est pas le droit au squat. Rien ne justifie le squat », rétorque Guillaume Kasbarian.

Les premières salves contre ce libéral revendiqué ont été lancées par la gauche et les associations. La plus piquante est signée Ian Brossat , sénateur communiste et ancien adjoint d’Anne Hidalgo, chargé du logement. « Son fait d’armes: avoir fait voter une loi pour faciliter les expulsions locatives. Et pourquoi pas Madoff à Bercy? » Le président de la Fédération des acteurs de la solidarité ne mâche pas ses mots. Pascal Brice, pour qui la nomination du nouveau ministre du logement est « une véritable provocation », se rappelle que Guillaume Kasbarian s’est battu pour que « des Français qui ne peuvent pas payer leur loyer fassent des peines de prison ». Avant que la mesure, prévue dans la proposition de loi adoptée en décembre 2022, soit retirée.

Au sein de la Fondation Abbé-Pierre, qui publie chaque année un rapport sur le mal-logement, les réactions sont plus ou moins virulentes. Le délégué général Christophe Robert « espère trouver en Guillaume Kasbarian, un interlocuteur mieux inspiré qu’il ne l’a été récemment à l’égard des plus fragiles ». Son directeur des études est plus frontal, n’hésitant pas à parler de « terrible signal pour les mal-logés ».

Du côté des professionnels, le ton est plus consensuel, sans oublier de presser le nouveau ministre d’« agir vite », à l’instar de la Fédération nationale du logement, pour résoudre la crise du logement . Son président Loïc Cantin réclame notamment un « moratoire d’un an sur les normes du HCSF qui bloque l’accès au crédit immobilier à de nombreux ménages » et une modification de la loi Climat et résilience qui prévoit entre autres l’ interdiction de louer les logements classés G en janvier 2025. « La non-décence énergétique ne doit s’appliquer qu’aux logements loués “à compter” du 1er janvier 2025 et non “à effet” au 1er janvier 2025 », précise-t-il. Si aucuns travaux ne sont réalisés, plus de 640.000 logements seraient menacés de sortir du parc locatif, selon le précédent ministre du Logement Patrice Vergriete.

Autant de biens qui ne seront pas accessibles aux locataires qui peinent à trouver un logement. Un sacré chantier pour son successeur Guillaume Kasbarian. Sans compter la crise sévère qui touche les logements neufs. Et qui fait lâcher au président de la Fédération du bâtiment cette menace: « Nous n’avons pas de tracteurs mais nous avons des grues de 36 tonnes, c’est l’équivalent de 20 tracteurs , a alerté Olivier Salleron sur BFM Business, en référence à la colère des agriculteurs. Quand elles vont quitter les chantiers, au lieu d’aller dans les ateliers, elles se poseront peut-être sur les périphériques ou quelques ronds-points. » Le nouveau ministre du Logement est prévenu.