Pourquoi les prix à la pompe s’envolent-ils en plein été?

Mauvaise surprise pour les vacanciers, la facture continue de grimper à chaque plein d’essence.

Le gazole à 1,80 euro le litre, le sans-plomb 95-E10 à 1,89 euro... les prix du carburant à la pompe ne cessent d’augmenter. Et encore, il ne s’agit que de moyennes. Dans certaines stations-service urbaines ou sur autoroute, les tarifs dépassent allégrement le seuil des 2 euros. En une semaine, les prix ont augmenté de 7 centimes pour le gazole. Sur un mois, la hausse est de plus de 10 centimes. Qu’est-ce qui justifie une telle flambée en pleine période estivale?

Les prix des carburants reflètent tout d’abord ceux du pétrole. Les cours de l’or noir ne cessent de grimper depuis le début du mois de juin. Le baril de brent est ainsi passé de 75 à 84 dollars en quelques semaines. Certes, c’est encore loin des plus hauts du printemps 2022, quand le baril de brent flirtait avec les 120 dollars après l’invasion de l’Ukraine. Depuis, les pays européens ont revu leur politique d’approvisionnement en pétrole, instaurant un boycott sur les produits russes. Il leur a fallu se tourner massivement vers d’autres pays, et donc supporter des coûts logistiques plus élevés.

La Russie et l’Arabie Saoudite ont réduit leur production

Les pays producteurs de pétrole, et plus particulièrement la Russie et l’Arabie saoudite, ont aussi choisi de réduire leur production de pétrole, respectivement d’un million de barils par jour et de 300 000, pour soutenir les cours du brut. Ces deux pays ont d’ailleurs annoncé lundi qu’ils maintiendraient cette mesure un mois de plus, soit jusqu’en septembre, avec toujours pour objectif de soutenir les cours. Les pays producteurs de pétrole jonglent avec l’évolution de la demande. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) anticipe une hausse de 6% de la demande entre 2022 et 2028, portée notamment par l’industrie pétrochimique et le secteur aérien. L’agence prévoit néanmoins une décrue de la demande de carburants routiers à partir de 2026 en raison de l’augmentation du parc de véhicules électriques.

La remontée de la marge de raffinage peut aussi expliquer la hausse des prix à la pompe. Après avoir atteint 116 euros la tonne en début d’année, elle avait chuté à 25 euros, après que des associations de consommateurs et le gouvernement s’en soient émus . Mais elle est de nouveau repartie à la hausse depuis.

Les automobilistes n’en ont pas fini avec la flambée du prix du plein de carburants. À noter que TotalEnergies a décidé de plafonner à 1,99 euro le litre le prix des carburants dans ses 3400 stations-service.