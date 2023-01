Pourquoi les jeunes défilent contre la réforme des retraites ?

(Crédits photo: 123RF)

Ce samedi, une dizaine d'organisations de jeunes ont défilé à Paris pour manifester contre la réforme des retraites. Quelles sont les raisons de cette mobilisation ?

Ce samedi, une dizaine d'organisations de jeunes ont défilé à Paris pour manifester contre la réforme des retraites. Bien que l'échéance de la retraite leur paraisse très lointaine et encore peu concrète, ces jeunes s'inquiètent pour leur avenir. Le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'allongement progressif de la durée de cotisation sont les deux mesures les plus contestées.

La crainte de devoir travailler bien au-delà de 64 ans

Avec l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein, les jeunes craignent de devoir travailler bien au-delà de 64 ans.

C'est particulièrement le cas des jeunes qui suivent des études supérieures. Ceux qui entreront sur le marché du travail à 24 ans devront travailler jusqu'à 67 ans pour obtenir une retraite à taux plein. A condition bien entendu de connaitre un parcours linéaire, sans interruption.

Autre sujet d'angoisse : le chômage. De nombreux jeunes redoutent de rencontrer des difficultés pour décrocher leur premier emploi ce qui retarderait d'autant leur entrée sur le marché du travail. En cause, le taux de chômage qui atteint 17% chez les moins de 24 ans selon l'Insee et le maintien des seniors dans l'emploi, dû au décalage de l'âge de départ à la retraite, qui viendrait encore aggraver cette situation.

L'espérance de vie en bonne santé

Parmi les nombreux motifs d'opposition à la réforme des retraites, figure l'idée de « travailler toute sa vie » et d'être épuisé au point de ne pas pouvoir profiter d'une retraite en bonne santé. Si l'espérance de vie est de 82 ans en moyenne en 2022, l'espérance de vie « sans incapacité » serait de 65,9 ans chez les femmes et de 64,4 ans chez les hommes selon l'Insee.

Réforme des retraites et dérèglement climatique

Si certains jeunes s'inquiètent de ne pas pouvoir profiter d'une retraite en bonne santé, d'autres redoutent que le dérèglement climatique ne les empêche tout simplement de parvenir jusqu'à l'âge de la retraite.

D'autres encore estiment que la réforme des retraites va conduire les Français à travailler plus et donc à consommer toujours plus, une surconsommation incompatible avec la protection de l'environnement.

La solidarité envers leurs aînés

Enfin, certains jeunes défilent par solidarité envers leurs aînés, qui seront les premiers touchés par cette réforme des retraites.