Pour ou contre l’allongement des prêts immobiliers jusqu’à 60 ans?

C’est la proposition surprenante faite par le vice-président de la région Ile-de-France pour faciliter l’accès des ménages au crédit immobilier.

Les taux de crédit avoisinent les 4%, empêchant de nombreux ménages d’accéder au crédit . Pour faire face à cette hausse des taux, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France chargé du logement, propose notamment d’allonger les durées d’emprunt pour certains prêts. Aujourd’hui, le Haut Conseil de stabilité financière, HCSF, impose aux banques de ne pas accorder de crédits dont la charge dépasserait 35 % des revenus de l’emprunteur et dont la durée excéderait 25 ans.

Pour le vice-président de la région Île-de-France, les durées d’emprunt pourraient s’étaler sur 50 ou 60 ans et non plus sur 25 ans, pour certains profils. « Quand on construit une maison, elle est là pour 50 ans, 80 ans, un siècle, si ce n’est plus. Qu’est-ce qui impose alors de faire un emprunt sur 20 ou 25 ans? On pourrait très bien avoir un emprunt sur 50 ou 60 ans qui porte pour tout ou partie sur le bien et qui serait revendu avec », suggère-t-il dans son livre L’habitat fait le citoyen , à paraître le 23 juin et que Le Figaro s’est procuré. L’avantage serait donc de diminuer le montant des mensualités (que vous payez chaque mois à votre banque) en les lissant sur un plus grand nombre d’années et donc de faciliter l’accès au crédit. « Des emprunts sur du long terme, c’est ce qui se pratique déjà pour des foncières par exemple », explique Jean-Philippe Dugoin-Clément au Figaro.

Diminuer les mensualités

« Cette solution même si on la comprend à court terme, présente un risque inflationniste important, car elle alimente la hausse des prix de l’immobilier. En allongeant les durées d’emprunt dans un contexte de taux élevés, vous augmentez la charge des intérêts . C’est une fuite en avant », oppose l’économiste Pierre Madec à l’Office Français des Conjonctures Économiques, OFCE auprès du Figaro . Au total, les emprunteurs paient donc un prix global plus élevé. La conséquence est une baisse de la capacité d’emprunt des ménages, en particulier les plus modestes et les primo-accédants, selon le courtier Meilleurtaux. « Certes, le coût de l’emprunt va augmenter mais l’allongement de la durée d’emprunt fait diminuer le taux d’effort des mensualités et permet ainsi à des personnes qui n’auraient pas pu accéder à la propriété d’y accéder », rétorque Jean-Philippe Dugoin-Clément. Avant d’ajouter: « La durée moyenne de détention d’un bien est de 8 ans en France. Les prêts sont quasi systématiquement soldés avant leur terme. La durée de remboursement n’a donc aucun rapport avec le calendrier familial. La question de la durée n’est pas en tant que telle un sujet ».

Le vice-président de la région Île-de-France compare aussi notre système à ceux instaurés à l’étranger: « Je pense notamment aux systèmes suisse ou scandinave qui consistent à faire porter le prêt sur le bien et non plus sur la personne, dans le but de resolvabiliser la personne et de redonner une capacité d’emprunt aux ménages ». Ainsi, les ménages ne seraient plus obligés de solder leur emprunt contrairement à aujourd’hui. Au moment de la vente du bien, l’emprunt est revendu avec. « L’emprunt à la pierre est déconnecté de la personne. Vous n’êtes plus prisonnier de votre emprunt », assure-t-il. Pierre Madec ne pense pas qu’une telle mesure soit nécessaire et reste optimiste pour le marché immobilier: « Les prix sont très élevés. C’est une période compliquée à passer mais ils devraient se stabiliser et compenser le durcissement des taux de crédit ».