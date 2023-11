Pour l’état des lieux, il faut respecter le délai de convocation

Un locataire avait refusé de payer sa part de 140 euros à un huissier de justice, lors de l’état des lieux de sortie. La justice lui a donné raison.

Dans une affaire opposant un propriétaire et un locataire, après la résiliation du bail, l’état des lieux ne pouvait être établi contradictoirement et amiablement par les deux parties, et a donc été établi par un huissier de justice. La Cour de cassation était saisie par le propriétaire qui avait avancé les 280 euros facturés par l’huissier pour l’établissement d’un état des lieux de sortie d’un locataire. Ce dernier, convoqué moins de sept jours avant, avait refusé de payer sa part de 140 euros. La loi donne raison au locataire, a conclu la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre dernie r (Cass. Civ 3, 26.10.2023, T 22-20.183).

Le propriétaire ou le locataire qui organise les opérations d’état des lieux doit respecter le délai de convocation de l’autre partie, sous peine de ne pas avoir droit au remboursement de la moitié du coût. Cette précision, rappelée par la Cour de cassation, concerne les opérations faites par un huissier de justice, lorsque les deux parties n’ont pas réussi à réaliser l’opération amiablement.

Une lettre recommandée au moins sept jours à l’avance

La loi du 6 juillet 1989, qui organise les rapports locataires-propriétaires, prévoit expressément qu’ en cas de recours à un huissier de justice à la demande de la personne à l’initiative de la visite de l’huissier, en principe « à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire », l’huissier devra avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception au moins sept jours à l’avance. Il n’est donc pas question d’une convocation selon d’autres moyens de transmission. Lorsque les parties n’ont pas été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins sept jours à l’avance, celle qui a pris l’initiative de faire établir l’état des lieux par un huissier de justice ne peut obtenir le remboursement de la moitié de son coût.