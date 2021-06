Pour investir dans l'immobilier, l'Ouest ne manque pas d'atouts

Cognac: La porte Saint-Jacques et le château François Ier. (Crédits photo : Wikimedia Commons - Jack ma )

La Nouvelle-Aquitaine offre par exemple de belles perspectives, entre espoirs de rendements élevés et faiblesse des sinistres, selon une étude récente.

L'ouest de la France n'en finit plus de rafler la mise en matière d'immobilier. Après avoir été régulièrement mise en vedette dans les classements liés à la qualité de vie (notamment dans ceux du Figaro), cette région semble offrir également de belles garanties pour les investisseurs immobiliers. Une étude menée conjointement par deux start-up, Masteos spécialisée dans l'investissement locatif clés en main, et Unkle, solution de garant pour les locataires avec une protection des propriétaires contre les impayés, désigne la Nouvelle-Aquitaine comme la région la plus favorable à l'investissement immobilier.

En tenant compte des rendements d'un côté et du volume d'impayés (les dossiers Unkle débouchant sur une procédure sur une base de 15.000 clients) de l'autre, la région comptabiliserait pas moins de 7 villes «à haut potentiel d'investissement» selon cette étude. On y retrouve quelques-unes des communes offrant les plus hauts taux de rentabilité, au-delà de 8%, comme c'est le cas pour Bergerac (8,81%), Cognac (8,36%) et Niort (8,20%). Et puisqu'un bon niveau de sécurité est nécessaire aux investisseurs, ces villes de l'Ouest sont aussi souvent celles qui présentent le moins de sinistres. La championne est Poitiers avec seulement 0,45% de sinistres, suivie des trois villes déjà évoquées: Niort (0,62%), Bergerac (0,82%) et Cognac (0,92%). Toujours dans ce même secteur mais avec une sinistralité (légèrement) plus élevée: Bordeaux et Talence (0,96% de taux d'impayés pour 4,25% et 4,86% de rentabilité locative) ou encore Saintes (1,1% de sinistres et 7,05% de rendement).

Des risques à Aubervilliers et Vénissieux

Autres enseignements de cette étude: le Nord renferme aussi quelques pépites avec Roubaix et Arras. La première est la championne de ce classement en matière de rentabilité (9,06%, de quoi faire des envieux) avec un niveau raisonnable d'impayés: 1,68%. La seconde présente un bon mix: 6,55% côté rendement pour 1,11% de risques d'impayés. Par ailleurs, Angers, Lille ou Nantes tirent correctement leur épingle du jeu. L'étude rappelle simplement que les très grandes villes présentées comme les valeurs les plus sûres, notamment Paris, Lyon et Marseille présentent un bilan assez médiocre avec une rentabilité comprise entre 3,4 et 5,66% et un taux de sinistre non négligeable même s'il ne figure pas parmi les plus élevés. Quant aux villes présentant le plus de risques d'impayés, il s'agit d'Aubervilliers (3,23%) et Vénissieux (1,89%) pour une rentabilité dépassant d'un cheveu les 6%.