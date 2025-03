Pour accéder à sa maison, M. Porsche fait creuser un tunnel privé de 500 mètres de long

Wolfgang Porsche, président du conseil de surveillance de Porsche, a acheté l’ancienne maison de l’écrivain Stefan Zweig, à Salzbourg, en Autriche. Elle est uniquement accessible par des escaliers, sur une route tortueuse.

Pour accéder à l’ancienne propriété de l’écrivain Stefan Zweig , auteur du livre Le Joueur d’échecs , à Salzbourg, en Autriche, il faut emprunter des escaliers, et la route est quelque peu tortueuse, car creusée sur une colline boisée qui culmine à 650 mètres de haut. Or, le nouveau propriétaire de la maison, Wolfgang Porsche, président du conseil de surveillance de Porsche et de Porsche Automobil Holding, ne l’entend pas de cette oreille. Il ne compte pas laisser ses voitures de côté. Âgé de 81 ans, il prévoit de s’installer cet été dans la demeure qu’il a acquise en 2020 pour plus de 8 millions d’euros. Pour accéder à la maison avec ses voitures, il a obtenu l’autorisation de la Ville de creuser un tunnel de 500 mètres de long comprenant un parking souterrain sous la montagne afin d’accéder au garage. L’entrée se ferait par le parking public Glockengassen.

Une décision qui provoque l’ire de certains habitants. « Nous pensions qu’il s’agissait d’une simple entrée de garage, pas d’un tunnel de cette ampleur, et surtout sous un terrain qui appartient à tous les citoyens de Salzbourg. Mais le précédent maire, Harald Preuner (du parti conservateur ÖVP), a accordé une servitude, le droit de passer sous cette montagne, contre 40.000 euros », déplore Ingeborg Haller, la cheffe des Verts, di Grünen. En Autriche, la loi des caves permet au propriétaire d’un terrain de faire ce qu’il veut de son sous-sol, la légalité du tunnel ne sera peut-être pas contestable de ce fait.

Une propriété privée

À l’inverse, d’autres habitants ne voient pas l’arrivée du tunnel d’un mauvais œil. Un Salzbourgeois considère qu’il s’agit « d’un faux débat qui vise uniquement à cibler les riches » et ajoute « que sans grandes fortunes pour construire des églises et des monuments, Salzbourg n’aurait par exemple jamais été si beau », rapporte Le Parisien . De même une bénévole du monastère des Capucins, Brigitte, rappelle que cette maison est une propriété privée. « Au moins, le nouveau propriétaire met les moyens pour rénover ce monument », se satisfait-elle. En 2022, la population avait voté contre l’agrandissement d’un garage sous le Mönchsberg, une autre montagne, à près de 85%. Le maire avait stoppé le projet. Les citoyens laisseront-ils cette fois le projet passer ?

À Miami, la Porsche Design Tower, une tour ultra-luxueuse permet aux voitures du célèbre constructeur automobile, d’être montées au salon des propriétaires par ascenseur. Tout a donc été pensé pour les voitures. Wolfgang Porsche s’est-il inspiré de cette solution innovante pour la création de son tunnel ? Nul ne le sait.