Pour 30 millions, offrez-vous le nid d'espion de James Bond à Nice

La villa Le Roc fleuri, longtemps propriété de l'acteur Sir Sean Connery cherche un nouveau maître pour ses 1000 m² habitables et 5000 m² de terrain paysager.

Puisque l'on ne vit que deux fois comme dirait le célèbre agent 007, autant se faire plaisir. Si, par ailleurs, l'épidémie de Coronavirus n'a pas trop affecté votre bas de laine et que vous gardez en réserve 30 millions d'euros, cette incroyable villa niçoise pourrait devenir la vôtre. Baptisée Le Roc Fleuri, elle a eu pour propriétaire le plus mythique des interprètes de James Bond, Sir Sean Connery.

L'acteur écossais a longtemps occupé cette luxueuse villa en front de mer avec sa seconde épouse, Micheline Roquebrune, originaire de la région. Cette propriété de plus de 1000 m² qui cumule les superlatifs est désormais à nouveau en vente par l'intermédiaire de l'agence Knight Frank Cap Ferrat. Dominant le port de Nice et la baie des Anges, cette bâtisse de style Belle Époque s'étale sur 6 étages évidemment desservis par un ascenseur et 5000 m² de terrain paysager.

Piscine nichée dans la roche

Dans une ambiance rétro, mêlant éléments Art Déco et matières naturelles de la colline où est bâtie la villa, son heureux propriétaire disposera notamment de huit chambres à coucher, orientées vers la Méditerranée. Toute la maison est d'ailleurs lumineuse et largement ouverte sur ce panorama somptueux. Et pour une demeure de ce standing, il y a forcément la salle de sport dernier cri (toujours avec vue plongeante sur la mer), le spa, sans oublier une impressionnante piscine intérieure à débordement, surplombant la Méditerranée et nichée au creux de la roche.