Pour 1.500 euros de loyer, quelle surface supplémentaire à moins d’une heure de Paris ?

Selon une étude SeLoger, avec un budget de 1.500 euros, le gain de surface moyen est de 21 m² en s'éloignant de 30 minutes en transports en commun de Paris, de 36 m² à moins d'une heure et de 48 m² entre 1h et 1h30. Quelles sont les villes qui permettent de louer plus grand pour le même prix ?

Le télétravail a redessiné la physionomie du marché immobilier francilien : avec la possibilité de télétravailler deux, voire trois jours par semaine, il devient envisageable de s'éloigner un peu plus de son lieu de travail pour profiter d'un meilleur cadre de vie. Où déménager ? Quelles sont les villes qui permettent de louer plus grand pour le même prix ?

Être locataire à moins de 30 minutes de Paris permet de gagner 21 m², à loyer équivalent

À Paris, avec un budget de 1.500 euros, il est possible de louer un logement d'une surface de 52 m². En déménageant à moins de 30 minutes en transports en commun de la capitale, un locataire parisien profitera d'un gain significatif en termes de surface : il pourrait gagner, pour le même budget, une surface de 21 m² en s'éloignant de 30 minutes en transports en commun.

La quasi-totalité des villes situées à proximité de Paris permettent, pour 1.500 euros de loyer, de louer plus grand que dans la capitale. Les gains de surface varient de 2 m² (à Levallois-Perret) à 41 m² (à Sarcelles). Neuilly-sur-Seine est la seule exception à cette règle, avec une perte de surface de 3 m². À Montrouge et Joinville-le-Pont, le locataire gagnera une pièce, à Villejuif, Bagneux et à Saint-Ouen il en gagnera deux et à Garges-lès-Gonesse 39 m². On peut encore citer Neuilly-sur-Marne (+ 36 m²), Villeneuve-Saint-Georges (+ 35 m²) et Noisy-le-Grand (+ 32 m²).

Selon Se Loger, 90 % des villes situées à moins de 30 minutes de Paris permettent, pour un loyer identique, de louer l'équivalent - en m² - d'une pièce supplémentaire et 57 % des villes proches de la capitale offrent - en superficie - un gain locatif de deux pièces.

Être locataire à moins d'une heure de Paris permet de gagner 36 m², à loyer équivalent

Depuis le premier confinement, les maisons et les biens disposant d'un espace extérieur (balcon, terrasse, jardin), sont très convoités. Selon Se Loger, dans certaines villes, le locataire d'un appartement parisien pourra troquer son 52 m² contre une maison avec jardin, à quelques dizaines de minutes à pied d'une gare qui relie Paris.

En s'éloignant de 30 minutes à 1 heure en transports en communs de la capitale, un locataire parisien pourra, moyennant 1.500 euros par mois, louer 36 m² supplémentaires. Les gains de surface varient de 12 m² à Garches (Hauts-de-Seine) à 72 m² à Chennevières-lès-Louvres (Val-d'Oise).

Se Loger a identifié 9 villes situées de 30 minutes à 1 heure de Paris où, pour 1.500 euros de loyer, le locataire gagnera des m² :

• Melun (77) : + 49 m²

• Évry (91) : + 48 m²

• Franconville (95) : + 38 m²

• Sevran (93) : + 36 m²

• Villepinte (93) : + 36 m²

• Conflans-Sainte-Honorine (78) : + 35 m²

• Chelles (77) : + 33 m²

• Poissy (78) : + 32 m²

• Palaiseau (91) : + 31 m²

Être locataire à moins d'1h30 de Paris permet de doubler la surface, à loyer équivalent

Pour un même loyer de 1.500 euros par mois, la surface du logement passerait de 52 m² à Paris à 100 m² en moyenne entre 1h et 1h30 de la capitale. Les gains de surface varient de 12 m² à Feucherolles (Yvelines) à 106 m² à Mesnil-Saint-Firmin (Oise). Dans l'Oise, en contrepartie d'un loyer de 1.500 euros, la moitié des communes situées à 1h-1h30 de Paris permet de gagner 50 m² et dans 15 % des communes de ce même rayon un gain de 65 m².

Se Loger a identifié 5 grandes villes à 1h-1h30 de Paris, où, avec 1.500 euros de loyer, le locataire gagnera des m² :

• Évreux (27) : + 78 m²

• Compiègne (60) : + 65 m²

• Corbeil-Essonnes (91) : + 47 m²

• Meaux (77) : + 46 m²

• Plaisir (78) : + 34 m²