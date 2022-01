Immobilier : bilan de l’année 2021 et perspectives pour 2022

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, le marché de l'immobilier a retrouvé une belle dynamique en 2021 (Crédit photo: Fotolia)

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, le marché de l'immobilier résidentiel a retrouvé une belle dynamique en 2021 et a battu de nouveaux records de prix et de nombre de ventes. Quelles sont les perspectives pour 2022 ?

Le site MeilleursAgents.com fait le point sur le marché immobilier en 2021 et analyse les perspectives d'évolution pour 2022.

Le bilan de l'année 2021

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, le marché de l'immobilier a retrouvé une belle dynamique en 2021 : selon MeilleursAgents.com le prix moyen en France approche les 3.000 euros / m2 (en hausse de 5 %) et le nombre de transactions sur les 12 derniers mois atteint un niveau record avec près de 1,2 millions de ventes.

Conséquence de la pandémie et des nouvelles attentes des Français en matière de logement et de cadre de vie, ce dynamisme a été porté par les villes moyennes, les territoires péri-urbains et les zones rurales, où les prix ont bondi de 8,5 %. C'est deux fois plus que dans les grandes métropoles, où les prix progressent tout de même de 4,1 %. Autre effet visible du besoin d'espace et de verdure des Français, le prix moyen des maisons est en hausse de + 6,3 % (contre + 5 % pour l'ensemble du marché).

Les Parisiens délaissent la capitale au profit de la grande couronne. Alors qu'il y a dix-huit mois, les prix à Paris flirtaient avec les 11.000 euros le m2, ils atterrissent à 10.203 euros fin 2021. A l'inverse, les prix ont augmenté de plus de 5,2 % dans la grande couronne : par exemple, dans le Val d'Oise, ils enregistrent une de hausse de 6,5 % sur un an.

" Cet afflux de nouveaux propriétaires en provenance des grandes métropoles devrait s'accompagner d'un besoin accru d'accès à des services et infrastructures : banques, écoles, commerces, services à la personne, services publics, loisirs, transports, technologies.... Ainsi, pour que ce regain d'attrait perdure, ces communes vont devoir s'adapter. Voire, pour certaines, se réinventer " explique Thomas Lefebvre Directeur Scientifique de Meilleurs Agents.

Les perspectives pour 2022

Si sur le plan sanitaire le retour à une vie normale est encore incertain, la vie économique ne s'arrête plus à chaque nouvelle vague de Covid. Par ailleurs, les mois écoulés ont montré que le Covid modifiait mais ne remettait pas en question les projets immobiliers des Français.

En 2021, le marché immobilier a profité de taux d'intérêt très bas. Au regard des dernières déclarations de la BCE, ils devraient le rester encore en 2022, sous l'effet d'une politique monétaire orientée pour contenir l'inflation autour de 2 %. Si l'inflation se maintient au-dessus du niveau des taux demandés par les banques, cela signifie que les acheteurs pourront emprunter à taux d'intérêt réel négatif.

Enfin, au niveau de l'emploi, la France est sur une dynamique positive avec un taux de chômage à 8 %, le même niveau qu'avant la pandémie.

" Tout amène à penser que le rythme inédit auquel a crû le marché immobilier en 2021 se poursuivra pour l'année à venir. Pour ce qui est de la nouvelle géographie immobilière qui se dessine, si rien n'indique qu'elle pourrait se retourner à court terme, il faudra néanmoins attendre le printemps, saison déterminante pour le marché et qui donne le ton de l'année, pour savoir si la désaffection des acquéreurs pour les grandes métropoles et Paris se confirme " conclut Thomas Lefebvre.