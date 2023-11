Plus d’un quart des Français souffrent du froid dans leur logement

Les jeunes de moins de 35 ans sont surreprésentés parmi les Français qui souffrent du froid dans leur logement (42 %), selon une étude récente.

« La part des Français qui ont souffert du froid dans leur logement a presque doublé depuis 2020: 26% des ménages souffrent du froid chez eux en 2023 contre 14% en 2020 (NDLR: +12 points en 3 ans)», souligne Christophe Robert, délégué général de la Fondation abbé Pierre, lors d’une conférence de presse pour annoncer la troisième édition de la journée de la précarité énergétique, prévue le 23 novembre. Un chiffre en hausse de 4 points par rapport à 2022, selon les chiffres du Baromètre énergie-info de 2023. Les plus touchés sont les moins de 35 ans (42% versus 35% l’année dernière), les locataires (35% versus 29%) et les employés (35% versus 34%). Parmi les Français qui ont souffert du froid dans leur logement, 42% des ménages l’expliquent par la nécessité de limiter le chauffage pour des raisons financières, le coût de l’énergie ayant flambé , et 34% par la mauvaise isolation de leur bien.

Autre chiffre fort: près d’un tiers (31%) des Français ont rencontré des difficultés pour payer leur facture d’énergie contre 18% en 2020. Les jeunes sont surreprésentés: 55% des 18-34 ans sont concernés. C’est le cas d’Angelina, 34 ans, locataire d’une maison des années 70 en mauvais état à La Roche-sur-Yon (85), qui a vu sa facture passer de 110 euros par mois à 154 euros. Elle a même reçu une facture de régularisation (correspondant à la différence entre ce qu’elle a réellement consommé et ce qu’elle déjà réglé) de près de 500 euros.

Un triplement du chèque énergie

Un coup de massue pour cette mère de 5 enfants: « Je ne comprends pas. Nous n’avons pas eu de surconsommations comparé à l’an passé. Je n’ai pas plus allumé le chauffage que d’habitude. Chez moi, tout fonctionne avec des multiprises qu’on éteint le soir et nos ampoules sont basse consommation », s’étonne-t-elle auprès du Figaro . Elle assure « faire partie de la catégorie de ménages qui consomment moins qu’un foyer composé du même nombre de personnes » et se trouve donc encore plus surprise de la régularisation. D’autant qu’elle a perçu un chèque énergie, une aide financière de l’État pour payer ses factures d’électricité et de gaz, de 200 euros. Première explication possible: sa maison est mal isolée, elle sent des courants d’air constamment. La hausse des prix de l’énergie pèse aussi dans la balance.

« Le chèque énergie est en moyenne de 148 euros quand on sait que la facture moyenne pour se chauffer est de 1900 euros. En 2022, un deuxième chèque énergie exceptionnel a été envoyé aux ménages mais pas en 2023. On demande l’élargissement du chèque énergie pour toucher des ménages qui n’en sont pas bénéficiaires aujourd’hui mais qui souffrent de ces difficultés à pouvoir se chauffer convenablement, et un triplement de son montant », réclame Christophe Robert.