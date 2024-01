« Plus belle la vie » : comment se porte l'immobilier à Allauch, nouveau décor de la série de TF1 ?

La ville voisine de Marseille; où était jusqu'ici tournée la série phare de la première chaîne, a connu une forte hausse des prix de l'immobilier en trois ans. (illustration) (TechLine / Pixabay)

Depuis son retour sur TF1, Plus belle la vie , rebaptisée Plus belle la vie, encore plus belle , a pris ses quartiers à Allauch (Bouches-du-Rhône). La ville située quelques kilomètres au nord-est de Marseille accueille désormais une partie des décors de la série. Pour les fans qui voudraient acheter un bien dans la commune de 20 000 habitants vont déchanter : Allauch est en fait déjà plus chère que la cité phocéenne, rapporte Actu Marseille .

Des prix différents selon les quartiers

En trois ans, les prix de l'immobilier ont grimpé de plus de 21 % à Allauch, selon les chiffres de janvier 2024. Actuellement, 180 biens y sont proposés à la vente sur SeLoger. Le prix au mètre carré s'établit à 4 698 euros, contre 3 724 euros à Marseille, selon une étude de la plateforme immobilière.

La nouvelle « résidence » de Plus belle la vie coûte donc 26 % plus cher en moyenne que Marseille, avec une différence de 1 000 euros par mètre carré. Pour certains biens, la valeur foncière peut même atteindre 6 439 euros/m² précise Capital . Il existe cependant des disparités selon les quartiers. Au Logis Neuf Ouest, le prix atteint 5 016 euros/m² tandis qu'à Golf-Embus-Enco de Botte-Bellons, il faut débourser en moyenne 4 934 euros/m².

Il y a cependant une bonne nouvelle pour les fans qui voudraient croiser régulièrement les comédiens de la série de TF1 : le quartier du Centre-Pie d’Autry où se trouve le mythique bar Le Mistral, fait partie des moins chers de la ville. Le prix moyen y est de 4 317 euros/m², selon SeLoger.