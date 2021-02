Plats à réchauffer: Sisisi débarque dans la restauration rapide

Le concept, qui allie cuiseur vapeur et plats préparés, est déjà disponible dans deux régions françaises.

«Les plats préparés ont mauvaise réputation, on souhaite changer cela». C'est le pari que s'est lancé le groupe Pomona, distributeur français de produits alimentaires auprès des métiers de bouche, au début de l'année 2020. S'appuyant sur le cuiseur vapeur Qeamer, conçu par le groupe suisse Eugster et distribué par la société française Eberhardt, Pomona a développé le système Sisisi. Il comprend une sélection de plats déjà cuisinés à réchauffer en 30 secondes. Cette initiative est déjà proposée dans deux régions en France, et commence à se déployer dans l'Hexagone.

«L'idée était de décliner aux plats cuisinés ce que Nestlé a fait pour le café», explique Renaud Grenon, directeur général du groupe Pomona au sujet du cuiseur vapeur commercialisé au prix de 3395 euros par le groupe Eugster, qui fabrique également les machines Nespresso. De son côté, le distributeur français s'est lancé dans la fabrication des plats sous la forme de bols recyclables. Sous chaque bol, un QR code, qui définit le temps de cuisson des plats. «Pour l'heure, nous proposons 20 recettes, mais nous souhaitons atteindre environ 100 plats différents», précise Renaud Grenon. Le groupe assure que ses plats sont préparés sans additifs et sans conservateurs. Émincé de veau, curry de crevettes roses, chili con carne... son objectif est de proposer des plats populaires.

Un système pour les hôtels, cliniques ou salles de spectacle

Le système au départ lancé en Suisse, Autriche et Allemagne, n'est proposé en France que depuis trois mois et seulement dans le Sud Ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, 100 machines ont été placées. Ceux qui ont adopté le système sont des professionnels de la restauration, comme les hôtels ou les restaurants, mais également des cliniques, des stations-service ou encore des établissements accueillant du public. C'est le cas de la Clinique du Parc Lyon, le café-théâtre l'Afterwork de Bordeaux, ou encore l'hôtel Mercure de Mérignac (33). «L'avantage de ce système est qu'il ne nécessite pas de main-d'œuvre qualifiée, ni même d'une cuisine», pointe Renaud Grenon. Il implique tout de même une intervention humaine.

Auprès des professionnels de la restauration, Renaud Grenon explique le succès du système par la vente à emporter et la livraison qui ont explosé dans le cadre de la crise sanitaire. Interrogé sur le risque que cette initiative présente pour les cuisiniers et employés de restaurant, le directeur général ne voit pas le système Sisisi comme un moyen de les remplacer: «Nos clients restaurants utilisent surtout ce système comme complément entre deux services, période creuse où ils n'ont habituellement pas besoin de personnel».

Après cette première expérimentation dans deux régions françaises, le système Sisisi commence son déploiement partout en France. Le groupe Pomona dit «être en discussion» avec de nouveaux types d'acteurs tels que les campings et les centres de loisirs. Prochaine étape: le Luxembourg, Monaco, Andorre, «et peut-être qu'on s'attaquera au marché espagnol plus tard», confie le directeur général du groupe. Pour ce qui est de la commercialisation auprès des particuliers, il faudra attendre encore «quelques années.»