Plan logement du gouvernement: «Aucun électrochoc n’est à espérer»

Les mesures annoncées ce lundi par le gouvernement suscitent beaucoup de réactions. Les professionnels dénoncent une «vision strictement budgétaire

Rarement un plan gouvernemental n’a autant fait l’unanimité... contre lui. Ce lundi après-midi, Élisabeth Borne présentera les mesures que l’exécutif a prévues pour soutenir le logement . La plupart ont d’ores et déjà été dévoilées. Deux mesures ont retenu l’attention des professionnels de l’immobilier et du logement: la fin du Pinel , dispositif de défiscalisation, qui arrive à échéance en 2025, et le maintien du PTZ (prêt à taux zéro) mais recentré sur les zones tendues (villes où la demande est plus forte que l’offre, NDLR) et l’habitat neuf collectif.

Deux mesures qui sont de nature à sortir le logement de la crise ou, à défaut, de relancer le secteur? La profession est loin d’être enthousiaste. Bien au contraire. Il faut dire que la déception est à la hauteur des attentes suscitées par le plan logement . Depuis plusieurs mois, les experts de l’immobilier et du logement n’ont en effet cessé de tirer la sonnette d’alarme. Ils ont même dû attendre un mois de plus car ces mesures auraient dû être annoncées en mai. « On enterre l’accession sociale à la propriété et on ignore les territoires. On n’est pas déçu puisqu’on espérait rien depuis quelques jours », enrage Yannick Borde, président de Provicis (promotion, maison individuelle, logement social) qui dénonce une « vision strictement budgétaire et aucune vision stratégique ».

Pas de quoi relancer le marché du logement, selon la profession qui a subi de plein fouet le retournement du marché immobilier et qui s’inquiète pour les prochains mois. « Aucun électrochoc n’est à espérer , déplore Grégory Monod, président de SOGIMM Immobilier, promoteur immobilier. Au contraire, il s’agirait de s’enfoncer encore plus dans la crise en sacrifiant l’accession à la propriété pour 60% des ménages et 93% des communes via le recentrage du PTZ. Sidérant et incompréhensible! »

La déception est également de mise du côté du bâtiment. « Pour la première fois (depuis 1986) , le PTZ est supprimé (pour l’habitat individuel). C’est une grosse déception. Le Pinel va mourir de sa belle mort . Si les concitoyens n’ont pas une petite carotte et un retour sur investissement, vu l’inflation, ils vont aller ailleurs », dénonce sur Europe 1 le président de la Fédération française du bâtiment Olivier Salleron qui affirme que le Pinel n’est pas une « niche fiscale » mais un « avantage fiscal qui a la vertu de loger des concitoyens modestes et très modestes ».

Des dispositifs fiscaux «qui coûtent cher»

Rares sont ceux, à l’inverse, qui approuvent ce type de mesures. « C’est du courage politique! , a réagi Guillaume Fonteneau, conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Cela fait 15 ans que l’on dit qu’il faut arrêter ces dispositifs fiscaux qui alimentent la hausse des prix et qui coûtent cher .» Pour lui, le logement n’est pas en crise. « Les prix ont trop augmenté à cause de taux de crédit trop bas, trop longtemps. Laissons le temps au marché de s’ajuster ». Pierre Madec, économiste à l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques) n’est pas loin d’être du même avis. « Supprimer le Pinel est une bonne chose en soi car ce dispositif a prouvé qu’il n’était pas efficace et que son coût par logement (plus de 44.000 euros par an) est très élevé. À condition que les économies engendrées soient réaffectées ailleurs pour soutenir le logement. Sinon, ce plan sera inefficace .»