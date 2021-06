Plan d'épargne retraite (PER) : à quel âge faut-il souscrire ?

Les versements sur un PER permettent de réduire l'impôt. (© Fotolia)

Le Revenu recommande d'ouvrir un PER à 50 ans quand la retraite inquiète, et que la capacité d'épargne est au plafond. La souscription à 40 ans est possible mais à cet âge-là mieux vaut privilégier d'autres placements plus souples comme le PEA ou l'assurance vie.

Institué par la loi Pacte du 22 mai 2019, le plan d'épargne retraite (PER) est un succès commercial (1,6 million d'assurés, 19 milliards d'euros d'encours à fin avril). Et un bon placement au sens où Le Revenu l'entend : liquidités, performance, risques, fiscalité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'optimiser.

À quel âge faut-il souscrire un PER est la question qui revient le plus fréquemment dans vos courriels. Éléments de réponse.

Plus la durée d'épargne est longue plus l'effort à consentir se réduit pour obtenir un capital donné, assènent les professionnels du patrimoine.

À chaque âge ses priorités

Le Revenu partage cette analyse. Faut-il, pour autant, ouvrir un PER dès son entrée dans la vie active ? Soyons réalistes, à 25 ans, aucun jeune ne pense à ses vieux jours. Et c'est tant mieux ! Surtout, à cet âge-là, la priorité patrimoniale doit être la constitution d'une épargne de précaution et l'acquisition de la résidence principale.

Rare sont les jeunes professionnels qui disposent de moyens suffisants pour rembourser un crédit immobilier tout en économisant pour leur retraite.

Entre 35 et 45 ans, la maison est souvent payée, les revenus plus élevés et la problématique retraite pointe le bout de son nez. C'est la tranche d'âge idéale pour une première souscription clament les assureurs (écouter