Placements : trois solutions pour réduire les prélèvements sociaux

Réduire la facture des prélèvements sociaux est possible. (© Fotolia)

Les revenus produits par vos avoirs financiers ou immobiliers sont en principe soumis à 17,2 % de prélèvements sociaux. Certaines stratégies permettent toutefois de réduire la facture.

Les détenteurs d'un capital productif sont souvent plus attentifs à ce qu'il leur coûte en impôts qu'en prélèvements sociaux.

Pourtant, les seconds peuvent être plus lourds que les premiers car ils sont calculés à un taux unique de 17,2 % et non d'après un barème progressif.

Nos conseils pour limiter leur montant.

Privilégier les placements défiscalisés

Pour faire fructifier votre épargne de précaution sans subir les prélèvements sociaux, le plus simple est de souscrire un placement entièrement défiscalisé type livret A ou livret de développement durable et solidaire (LDDS). Si vos revenus sont modestes, pensez aussi au livret d'épargne populaire (LEP), et si vous avez moins de 25 ans, au livret Jeune.

Pour votre épargne à plus long terme, en revanche, aucun placement ne permet d'engranger des revenus en franchise de prélèvements sociaux. Mais certains n'y sont soumis que lors de leur dénouement, et non pas chaque année. C'est notamment le cas de l'assurance vie en unités de compte, du plan d'épargne en actions (PEA) et du plan d'épargne retraite (PER). Ces supports doperont vos performances car vos gains ne seront pas rognés pendant la durée de votre investissement.

Renoncer à la flat tax. Si vous renoncez à la flat tax et optez pour l'application du barème progressif de l'impôt, la CSG payée sur vos revenus financiers est déductible de vos