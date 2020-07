Placements : nouveaux records pour l'épargne solidaire

Si ses encours demeurent limités, l'épargne solidaire séduit de plus en plus. (© DR)

L'encours des placements solidaires a bondi l'an dernier de 24%, à 15,6 milliards d'euros. Ce sont les livrets bancaires solidaires (+ 29%) qui rencontrent le plus vif succès. Pourquoi les placements éthiques se développent.

Les placements solidaires ont enregistré, en 2019, des souscriptions nettes records de 3 milliards d'euros, soit la meilleure année jamais réalisée en valeur absolue, selon l'association Finansol. L'encours de l'épargne solidaire atteint à présent 15,6 milliards d'euros, en hausse de 24%.

Elle rassemble des placements bancaires et des fonds d'investissements accessibles sur les comptes-titres, PEA, assurance vie et surtout en épargne salariale.

L'épargne solidaire salariale

Principale composante de cette épargne, les fonds solidaires d'épargne salariale ont enregistré une progression de 21%, à 9,7 milliards d'euros. Ces fonds investissent dans des obligations ou des actions de sociétés cotées de tous secteurs en respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et consacrent une part des encours à des structures non cotées de l'économie sociale et solidaire.

Ce sont des fonds 90-10, car ils consacrent une poche de près de 10% à des investissements dans des entreprises non cotées solidaires, à côté des 90% investis en actions et obligations avec une gestion ESG ou conforme au label ISR (Investissement socialement responsable).

Certains de ces fonds prévoient parfois un partage des gains ou des frais au bénéfice de structures solidaires tels Macif Croissance Durable et Solidaire, Ecofi