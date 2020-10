Placements : ne vous laissez pas berner par votre gérant

Les indices utilisés par les gérants de fonds pour comparer leurs performances ne sont pas toujours très légitimes. (© Shutterstock)

Certains fonds investis en actions affichent des performances alléchantes, supérieures à celles de leur indice de référence. Des prouesses parfois trompeuses qui entraînent en outre la facturation de commissions peu légitimes. Les conseils du Revenu pour ne pas vous faire avoir.

Les placements sans risque ne rapportent presque rien aujourd'hui.

Hors ancienne génération de PEL, il est difficile d'espérer beaucoup mieux que 1% d'intérêt par an.

Dans ce contexte, vous vous êtes peut-être laissé séduire par la Bourse. Risqués et nécessitant un horizon d'épargne d'au moins cinq ans, les marchés actions permettent d'espérer raisonnablement un rendement annuel d'au moins 3-4%, et souvent beaucoup plus. Depuis dix ans, le gain moyen du CAC 40 dividendes réinvestis est de 6,3% par an.

Faire mieux que le CAC 40

C'est attrayant mais pour faire encore mieux vous décidez de miser sur un fonds d'investissement dont la raison d'être est justement de battre les indices boursiers.

Pour cela, vous acceptez de régler des frais conséquents : jusqu'à 4% sur chaque versement, plus 2% chaque année pour la gestion.

Le pari pourrait être gagnant. Certains fonds de capitalisation (1) affichent des performances alléchantes. Par exemple, les gains du fonds Moneta Multicaps dépassent les 8% par an sur dix ans.

De rares gagnants

Mais ces succès sont plus l'exception que la règle. Selon l'étude Spiva du gérant d'indices S&P, près de 80% des fonds actifs européens sont battus par leur indice sur cinq ans (chiffres au 31 décembre 2019).

Et rien ne garantit que les champions des dix dernières années seront ceux des dix prochaines. Les récents