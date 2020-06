Placements : ces trois risques qui menacent votre argent

La crise va-t-elle entraîner une hausse de la fiscalité du capital ? (© E. Spiegel / Bercy / Fotolia / Adobestock)

La décrue de l'épidémie de coronavirus a entraîné un net rebond des marchés boursiers. Une évolution encourageante qui ne doit pourtant pas faire oublier les lourdes conséquences qu'aura la crise sanitaire sur l'économie et, par ricochet, sur le rendement de vos placements. Hausses d'impôts, retour de l'inflation : plusieurs facteurs pourraient s'ajouter à la seule dégradation de la conjoncture.

Et si on jouait à se faire peur ? La reprise des marchés financiers ces dernières semaines a de quoi rassurer mais les conséquences de la crise sanitaire ne se sont probablement pas encore toutes faites sentir.

Sans tomber dans le catastrophisme, nous avons tenté d'imaginer les grands risques qui pourraient découler de l'épidémie de coronavirus et affecter les rendements de vos placements (immobilier, Bourse, assurance vie, Livret A etc.).

Une crise encore plus marquée que prévue

La crise économique majeure qui guette la France et la plupart des pays du monde constitue bien sûr la menace la plus tangible. Elle pourrait être plus profonde que ce qu'anticipent actuellement les investisseurs. Et la reprise qui s'en suivra pourrait être moins forte qu'escompté.

Plusieurs facteurs pourraient en effet gripper le moteur économique durablement : survenue d'une nouvelle vague de l'épidémie, impact des mesures sanitaires sur la productivité, perte de confiance durable des consommateurs etc.

Un tel scénario noir affecterait l'ensemble des placements risqués. Les actions repartiraient probablement vers leur plus bas de mars dernier, voire pire. La hausse du chômage et les pertes de revenus entraineraient une baisse des prix immobiliers et une augmentation des impayés de loyers. De quoi pénaliser les propriétaires de tous les types d'investissements dans la pierre (résidence