Placements : ce que vous devez acheter en fonction de votre profil investisseur

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'investissement n'est pas une science exacte et il n'existe pas d'allocation toute prête et réplicable à l'infini en fonction de votre âge, de vos revenus ou du montant de votre patrimoine. Parce qu'un investisseur est avant tout une personne, unique, qui fait entrer en ligne de compte de nombreux paramètres, on pourra proposer des idées d'investissement à explorer pour chaque profil de risque, en tenant compte en complément de l'âge et des objectifs d'investissement, et donc, de la durée de placement.

Découvrez dans cet article nos conseils pour choisir les bons placements selon son degré d'aversion au risque et sa situation patrimoniale.

L'investisseur au profil prudent

Les profils les plus averses au risque se tourneront très volontiers vers les placements à capital garanti. S'il est judicieux de placer son épargne de précaution sur un livret bancaire (soit fiscalisé soit appartenant à l'épargne réglementée), il sera préférable de ne placer que de faibles montants sur ces enveloppes aux rendements anémiques. On pourra aussi se tourner vers un compte à terme qui, en échange du blocage des fonds pendant une durée déterminée à la souscription, permet de bénéficier d'un rendement un peu plus avantageux. Vous pourrez aussi bien sûr compter sur le fonds euros de l'assurance vie pour épargner sans aucun risque de perte en capital. Privilégiez tout de même les fonds euros alternatifs comme les fonds euros dynamiques ou les fonds euros immobilier par exemple, qui sont souvent disponible au sein de contrats assurance vie en ligne. En échange d'une performance accrue, vous pourriez cependant bloquer vos sous pendant une période donnée. Enfin, retenez que dans ce contexte de taux bas qui devrait encore perdurer, l'accès aux meilleurs fonds en euros est souvent conditionné à un versement d'une partie des sommes déposées sur le contrat d'assurance vie vers des unités de compte (UC). N'écartez pas d'emblée cette option. Certes, les UC ne sont pas garanties en capital mais elles vous permettront de doper la performance de votre contrat sur le long terme.

D'ailleurs, le marché actions, avec un horizon d'investissement d'au moins 10 ans, peut tout à fait convenir à un profil prudent dès lors qu'il y consacre une petite partie de son patrimoine seulement (pas plus de 25 %) et que la part des actifs risqués sont plus importants lorsque l'horizon d'investissement est encore lointain et plus faible lorsque la durée de placement est réduite. Ainsi, un profil averse au risque, s'il est au début de sa vie active et souhaite valoriser un capital sur le long terme pour financer un objectif d'investissement lointain comme la retraite par exemple, aura tout intérêt à être investi en actions. En revanche, un profil averse au risque à la retraite qui dispose d'un patrimoine confortable sera sûrement plus heureux en plaçant son capital sur des placements qui lui garantissent un taux supérieur à l'inflation et lui permettent donc de ne pas perdre en pouvoir d'achat, sans être investi sur les marchés actions.

Le profil prudent pourra aussi envisager l'investissement sur le marché immobilier, soit en se consacrant à l'achat de sa résidence principale et de son éventuelle résidence secondaire, voire en achetant un investissement locatif, soit en achetant des parts de SCPI, soit en associant ces différents types de placement. Attention, rappelons que si l'immobilier est souvent considéré comme beaucoup moins risqué que le marché action, le risque de perte en capital existe bel et bien, quel que soit le mode de détention. Le profil prudent jeune aura tendance à focaliser ses efforts sur l'acquisition de sa résidence principale quand le profil prudent plus âgé cherchera lui à se créer des revenus complémentaires via un investissement locatif ou des parts de SCPI.

Le profil prudent pourra même se risquer à investir dans des placements dits alternatifs mais il restera très conservateur et privilégiera les valeurs sûres comme l'or ou les places de parking, ce qui peut d'ailleurs lui permettre de doper la performance de ses placements.

Retenez que le profil prudent consacrera environ un quart de son patrimoine à des actifs risqués mais cette proportion peut varier selon l'âge et l'horizon d'investissement. Ainsi, un jeune actif ayant un profil prudent pourra investir entre un quart et la moitié de son capital sur des actifs risqués quand un retraité au profil prudent investira lui plutôt entre zéro et un quart de son patrimoine sur des actifs risqués.

L'investisseur au profil équilibré

Le profil équilibré aura une répartition harmonieuse de son capital entre placements à capital garanti peu rémunérateurs et placements plus risqués bien plus performants. Ainsi, il disposera d'un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de salaire sur un livret bancaire, mais aussi de liquidités placées sur un fonds euros d'assurance vie, en privilégiant les meilleurs fonds euros alternatifs des assurance vie en ligne les plus innovantes qui lui seront facilement accessibles puisqu'il consacrera la moitié de son patrimoine à des placements garantis et l'autre moitié à des placements risqués. Il sera donc en mesure de répondre favorablement aux exigences des assureurs en termes de versement minimal en unités de compte.

Le profil équilibré pourra donc consacrer une part non négligeable de son patrimoine (jusqu'à la moitié) sur les marchés actions, via les UC de son assurance vie, mais aussi éventuellement via un PEA ou un compte-titres, voire un PEA-PME, en se positionnant sur des poids lourds de la cote, mais aussi pourquoi pas en osant quelques valeurs moins conventionnelles qui pourraient lui permettre de dynamiser son portefeuille. Selon son intérêt pour les marchés financiers, ses compétences et le temps qu'il a à consacrer à ses investissements, il choisira la détention de titres vifs, de fonds, d'ETF, ou bien optera pour une gestion sous mandat.

Cependant, il choisira souvent de se positionner aussi sur des actifs immobiliers en achetant sa résidence principale et/ou en investissant dans des parts de SCPI ou un investissement locatif. Là aussi, l'achat de la résidence principale sera souvent privilégié en début de carrière avant de se positionner sur des placements immobiliers fournissant des compléments de revenus type SCPI ou immobilier locatif.

Le profil équilibré pourra aussi consacrer une part très faible de son patrimoine à des investissements atypiques comme des achats d'or, de parkings, mais aussi de vignobles ou de forêt.

Retenez que le profil équilibré consacrera environ la moitié de son patrimoine à des actifs risqués mais, là encore, cette proportion peut varier selon l'âge et l'horizon d'investissement. Ainsi, un jeune actif ayant un profil équilibré pourra investir entre la moitié et les trois-quarts de son capital sur des actifs risqués quand un retraité au profil équilibré investira lui plutôt entre un quart et la moitié de son patrimoine sur des actifs risqués.

L'investisseur au profil dynamique

Le profil dynamique ou offensif aura lui davantage tendance à privilégier les actifs risqués qui pourront représenter jusqu'à 75 % de son capital. Pas question cependant de faire l'impasse sur le fonds d'urgence avec une épargne de précaution détenue sur livret bancaire qui associe garantie en capital et accessibilité immédiate aux liquidités. Il conviendra également de placer une petite partie de son patrimoine sur un fonds euros d'assurance vie à capital garanti ou un compte à terme par exemple.

50 % à 75 % du patrimoine sera composé d'actifs risqués type actions. Si l'investisseur offensif n'a que peu de temps à consacrer à ses placements, il pourra avoir recours à la gestion pilotée des UC qui est de plus en plus facile d'accès dans le cadre contrat d'assurance vie en ligne, voire de son PEA ou de son compte-titres, ou alors procéder lui-même aux arbitrages en investissant en majorité dans des fonds et des ETF. En revanche, un investisseur dynamique qui peut et qui aime consacrer du temps à ses placements réalisera lui-même son stock-picking de titres vifs. Il pourra aussi mettre en place des stratégies de gestion sophistiquées via des produits dérivés ou le système de règlement différé (SRD).

Il pourra également se positionner sur le marché immobilier, éventuellement en achetant résidences principale et secondaire, mais aussi via des parts de SCPI ou de foncières cotées, où même en investissant dans des résidences services de type EHPAD.

Le profil offensif pourra aussi consacrer une part de son patrimoine à des placements alternatifs de type Bitcoin ou autres crypto monnaies, forêt, œuvres d'art, voitures de collection, ou encore or ou vignobles. Attention cependant à ne jamais dépasser la barre des 25 % de votre patrimoine pour ses actifs hyper volatils et hautement risqués, même si vous êtes peu averse au risque !

Le profil dynamique pourra, selon son âge et son horizon d'investissement, voir évoluer la répartition de son capital entre actifs à capital garanti et actifs risqués. Ainsi, un jeune actif présentant un profil offensif pourra, hors épargne de précaution, détenir de 60 % à 80 % d'actifs risqués tandis qu'un profil offensif à la retraite, avec des objectifs d'investissement moins long terme et un besoin de sécurité pour ses revenus complémentaires détiendra lui (hors épargne de précaution), 50 % à 75 % d'actifs risqués, voire beaucoup moins si le contexte économique et les marchés sont incertains et que ses placements ont ainsi été convertis en liquidités.