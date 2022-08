Peut-on espérer une baisse des taux de crédit immobilier à la rentrée?

La question peut paraître étonnante alors que les taux ne cessent de flamber. Mais un indicateur peut laisser imaginer un tel scénario.

Et si les taux de crédit immobilier baissaient? La question peut paraître étonnante alors que les taux sont en train de flamber. Toutes durées confondues, ils s’élèvent à 1,68% en moyenne, selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA . Un an plus tôt, ils étaient à peine supérieurs à 1%. Sur 15 ans, vous pouvez espérer emprunter à 1,57% (hors assurance et garanties) en moyenne, à 1,69% sur 20 ans et à 1,79% sur 25 ans. Les taux moyens peuvent même grimper au-delà des 2% sur 25 ans, selon les courtiers, et même les avoisiner sur 20 ans.

Bref, emprunter pour un achat immobilier est de plus en plus coûteux. Et pourtant, dans le même temps, le taux auquel l’État s’endette sur 10 ans ne cesse de dégringoler, après avoir flambé. En un mois et demi, il a quasiment fondu de moitié, passant de 2,35% à 1,21% aujourd’hui. Quel rapport me direz-vous? Cet indicateur, baptisé l’OAT, est pris en compte par les banques pour fixer leur taux de crédit immobilier. Si l’on part du principe que ces derniers ont fortement grimpé quand l’OAT s’est envolé, peut-on s’attendre à une baisse des taux de crédit du fait de la détente du taux d’emprunt de la dette française?

Quelques baisses de taux en septembre?

En théorie oui mais la réalité est différente. La hausse du coût des liquidités (le prix que paient les banques pour se refinancer) a mis sous pression les marges des banques. « Certains établissements refusant de rogner sur leurs marges, ont dû se résoudre à arrêter les crédits immobiliers» , affirme Pierre Chapon, fondateur de Pretto, courtier en crédit immobilier. Quant aux autres, la plupart n’ont a priori pas prévu de baisser leur taux. Au mieux, les banques ne les augmenteront pas, aux dires des courtiers. « Les banques vont plutôt utiliser cette baisse de l’OAT pour reconstituer leurs marges , confie Sandrine Allonier, de Vousfinancer. Quelques baisses sont peut-être à attendre en septembre pour les banques qui sont en retard sur leurs objectifs de production mais je n’y crois pas ». « La baisse des taux, c’est fini pour au moins 4/5 ans , confirme Bruno Rouleau, président de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits (Apic). Néanmoins, nous ne pouvons pas exclure quelques à-coups pour freiner la hausse brutale que nous avons enregistrée en six mois ».

Ces baisses de taux seraient pourtant bienvenues dans un contexte où les refus de dossiers se multiplient. Près d’un courtier sur deux (45% exactement) affirme que le taux de refus sur les dossiers qu’ils présentent aux banques, est compris entre 20% et 30%, selon un sondage Opinion System publié par l’Apic. « Du jamais vu! », selon Bruno Rouleau. La faute au taux maximal auquel les banques peuvent prêter et qui est dépassé pour ces milliers de dossiers refusés. Conséquence: le nombre de prêts accordés a chuté de plus de 11% entre mai-juillet 2021 et mai-juillet 2022, selon Crédit Logement . « Nous constatons à la fois une baisse de la demande liée à un attentisme des acheteurs mais également une baisse de l’offre de crédit avec des banques moins incitées à prêter dans ce contexte de baisse de la rentabilité des crédits accordés », analyse Bruno Rouleau.

Du côté de la Banque de France, le discours se veut moins alarmiste. Son gouverneur, qui s’attend à ce que les taux s’échelonnent bientôt « entre 2% et 3% », estime que ces taux n’ont « absolument rien d’exceptionnel ». « Ce sont les anciennes conditions qui l’étaient. Nous allons vers des conditions de financement plus normales qui n’empêcheront pas l’immobilier de bien se financer », a récemment déclaré François Villeroy de Galhau sur BFM .