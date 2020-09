Perpignan met en place un permis de louer

Le maire RN de la ville, Louis Aliot, s'empare de ce dispositif, après la Seine-Saint-Denis ou Aix-Marseille. Objectif: lutter contre les marchands de sommeil.

Le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, a annoncé mercredi la mise en place d'un «permis de louer» pour lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil dans des quartiers du centre ancien de Perpignan. «Des permis de louer seront mis en place pour les primo bailleurs», a-t-il indiqué au cours d'une conférence de presse espérant «que cette mesure (soit) étendue à la communauté urbaine». La mesure devrait être effective «dans les six mois», a précisé le directeur de cabinet du maire, Stéphane Babey.

Cette autorisation a été instaurée en 2014 par la loi Alur (loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) et permet aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de définir des quartiers dans lesquels les bailleurs doivent se plier à cette procédure de contrôle. Les quartiers de Perpignan concernés sont «encore à définir», a expliqué Louis Aliot alors que «le permis de louer» doit être soumis au vote lors du conseil municipal de jeudi après-midi.

Polémique avec la communauté gitane

La municipalité précise dans un communiqué que la mesure concernera «les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé» et souligne que «contrairement à certaines villes» la procédure sera «gratuite». Les quartiers concernés devraient être les deux quartiers les plus pauvres du centre la ville, le quartier Saint-Jacques, où réside une forte population gitane et maghrébine, et le quartier Saint-Matthieu.

En 2018, la décision de l'ancienne équipe municipale de détruire plusieurs habitations du quartier historique Saint-Jacques dans le cadre d'un vaste programme de réhabilitation avait déclenché une vaste polémique. «On a peur qu'on nous oblige à partir», s'était inquiété alors Nick Giménez, l'un des patriarches de la communauté gitane, expliquant cependant qu'il était nécessaire de démolir «des immeubles qui sont insalubres».

Les communes de Saint-Denis, Aubervilliers, et Stains ont adopté ce dispositif dès janvier 2019, suivies en avril de la même année par 22 communes de la de la métropole lilloise. La métropole Aix-Marseille-Provence a également mis en place ce permis en octobre 2019 dans le quartier de Noailles, dans le centre de Marseille, où l'effondrement de deux immeubles a fait huit morts le 5 novembre 2018.