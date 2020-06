Permis de conduire : les examens vont reprendre le 8 juin avec des règles sanitaires renforcées

Les premiers tests de conduite du permis auto depuis le début de la crise sanitaire auront lieu la semaine du 8 juin. Les candidats programmés pendant le confinement se verront proposer les premiers créneaux. Les examens du code et ceux des permis moto et poids lourd ont eux déjà repris. Les préfets fixent les modalités d'organisation dans chaque département.

La semaine du 8 juin marquera le retour progressif des examens du permis de conduire partout en France. La date officielle de reprise a en effet été fixée à lundi prochain, indique BFM TV. Des membres du Comité national des professionnels de l'automobile indiquent même que des tests de conduite pourraient être programmés dès la fin de cette semaine dans plusieurs départements. Les auto-écoles ont quant à elles rouvert le 11 mai dernier.

Désinfection, masques et visières

D'importantes mesures sanitaires seront appliquées pendant les examens afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Les préfets fixeront dans chaque département leurs règles ainsi que la date de reprise des sessions liées au permis B.

La préfecture de la Manche a ainsi annoncé dans un communiqué certaines mesures : « désinfection et aération du véhicule avant chaque examen, installation d'une housse de siège, port du masque pour tous les occupants du véhicule (candidat, examinateur et accompagnateur) et port de visières de protection (examinateur et accompagnateur seulement) ». Ces précautions ralentiront le rythme de passage des élèves partout en France et risquent d'allonger encore le délai d'attente.

Priorité à ceux qui devaient passer l'examen pendant le confinement

Environ 330 000 personnes devaient passer un examen de conduite pendant le confinement. Ces candidats seront les premiers à se voir attribuer un créneau pour l'épreuve pratique du permis de conduire, a fait savoir un porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Les autorités indiquent par ailleurs que les examens des permis moto et poids lourd sont à nouveau organisés depuis le 27 mai. L'épreuve du code est quant à elle à nouveau possible depuis le 11 mai dernier.