Permis de conduire : de plus en plus d'escroqueries pour ne pas payer ses amendes

Plusieurs automobilistes ont récemment été condamnés par la justice pour dénonciation frauduleuse d'un conducteur. Une nouvelle escroquerie consiste à acheter en ligne des copies de permis de conduire et de dénoncer frauduleusement une autre personne afin d'éviter de perdre des points et de payer une contravention.

Les autorités mettent les automobilistes en garde contre un nouveau système d'escroquerie qui sévit actuellement dans le sud de la France. Des conducteurs achètent en ligne des copies de permis de conduire d'autres personnes avant de dénoncer de manière frauduleuse une infraction au Code de la route, rapporte Midi Libre. Cette technique permet au conducteur fautif d'éviter de perdre des points et de payer une amende.

Deux Montpelliéraines rattrapées par la justice

Deux Montpelliéraines viennent d'être condamnées à 3.000 et 2.400 euros d'amende pour dénonciation frauduleuse d'un conducteur. Ces dernières n'ont pas pu expliquer devant la justice comment deux Italiens résidant à Drancy (Seine-Saint-Denis) avaient pu conduire leurs véhicules.

« Elles ne les connaissaient pas, c'est sûr. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'elles soient poursuivies pour escroquerie au jugement par le procureur de la République », a expliqué Régis Dufaut, commissaire divisionnaire, dans les colonnes de Midi Libre. Comme d'autres automobilistes, elles avaient certainement pu se procurer des copies de permis de conduire pour un prix allant de 50 à 150 euros avant de dénoncer ces conducteurs sur le site de l'Antai (Agence nationale de traitement automatisé des infractions).

Les autorités mettent en garde les conducteurs

« Mon objectif, au vu des faits de plus en plus nombreux, c'est de mettre en garde les automobilistes vis-à-vis de ces sites qui fleurissent sur le net. L'escroquerie est grossière et retombe toujours sur le requérant », a précisé le commissaire divisionnaire.