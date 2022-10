Perial AM s’empare de l’Urban Cube à Milan pour le compte de sa SCPI PFO2

Perial Asset Management annonce avoir réalisé, pour le compte de sa SCPI phare PFO2 (2,79 milliards € de capitalisation au 30/06/2022), une acquisition emblématique dans la ville de Milan, pour un montant acte en main proche de 80 millions € : l'immeuble de bureaux "Urban Cube". Il s’agit de la 2ème opération de PFO2 en Italie, après l’acquisition en 2017 du siège italien de PSA à Milan (17.000 m2 pour 38 millions €).

Un immeuble de 16.000 m2 dans un quartier à fort potentiel de la capitale économique italienne

L'immeuble " Urban Cube " développe une surface locative de 16.000 m2 sur l’avenue Sarca, au coeur du quartier de Bicocca, un ancien secteur industriel en profonde mutation urbanistique situé au nord-est de Milan. PFO2 a payé près de 80 millions € acte en main pour cette acquisition, soit environ 5000 €/m2. L’accessibilité de l’immeuble est optimale, avec une liaison au centre-ville en à peine 20 minutes par le métro (station de métro « Ponale » à 5 minutes à pied). La gare centrale de Milan est à 5 minutes et l’aéroport à 40 minutes.

Cet actif est érigé sur 11 étages avec 2 niveaux de sous-sol comportant une centaine de places de parking. Il est intégralement loué au 1er journal économique et financier italien « Il Sole 24 Ore », dans le cadre d'un bail d’une durée de 10 ans ferme, ayant démarré en 2021.

Un actif entièrement restructuré qui affiche une excellente performance environnementale

L’immeuble « Urban Cube » a été entièrement restructuré par son ancien propriétaire AXA en 2021, de façon à proposer des prestations aux meilleurs standards locatifs. Le rez-de-chaussée a ainsi été repensé pour « favoriser les échanges entre les visiteurs » : il dispose d’un grand hall de sept mètres de hauteur ainsi que d’un bar, de salles de réunions et d’ilots de travail informels.

Les étages de bureaux jouent pour leur part la carte de la flexibilité, proposant aux utilisateurs divers espaces de travail modulables. A chaque étage, la luminosité des plateaux a été privilégiée, avec aux niveaux les plus élevés de belles vues panoramiques sur Milan.

De nombreux espaces extérieurs ont été végétalisés: l’immeuble intègre ainsi 5 614 m² de terrasses et jardins. Au sommet du bâtiment, un spacieux rooftop de 900 m² est proposé aux occupants.

« Urban Cube » bénéfice de la certification environnementale LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) niveau Gold, reconnaissant l’usage efficace des énergies et de l’eau, ainsi que de la certification Shell.

« L’acquisition d’« Urban Cube » signe le retour de la SCPI PFO2 en Italie et particulièrement à Milan, cinq ans après sa première opération sur le territoire. Elle illustre notre confiance sur ce marché européen dynamique au sein de Bicocca, premier marché consolidé de Milan après le CBD. Il bénéficie d’un environnement mixte consolidé (résidentiel, estudiantin, tertiaire), attractif pour de nombreux sièges sociaux par son accessibilité et sa proximité immédiate avec le centre-ville. Cet actif s’inscrit parfaitement dans notre stratégie ESG de par son environnement, ses services et la qualité de cet immeuble neuf certifié leed Gold Core and Shell » résume Stéphane Collange, Directeur des Investissements de Perial AM.