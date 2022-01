PER : y a-t-il une limite d'âge pour déduire fiscalement ses versements ?

Peut-on effectuer des versements sur un PER après la retraite ? ( Crédits: © TimeShops - stock.adobe.com)

Depuis le 1er octobre 2019, le PER est devenu un produit d'épargne référence. Au rang de ses avantages, la fiscalité avantageuse des versements tient la première place, mais jusqu'à quel âge ?

Par MoneyVox,

Le Plan d'Epargne Retraite , ou PER, a remplacé le PERP en 2019. Ce nouveau type de contrat est l'un des principaux changements apporté par la loi Pacte, dont l'objectif était d'inciter les Français à épargner sur du long terme. Car, sauf cas exceptionnels, les capitaux déposés sur un PER ne peuvent être récupérés qu'après le passage à la retraite. Mais cet événement signe-t-il aussi la fin de la possibilité d'effectuer des versements, et ainsi d'alléger sa fiscalité ?

Quel est l'âge limite pour déposer de l'argent sur un PER ?

Entre le PERP, ancienne version qui a disparu, et le PER, son remplaçant, des confusions existent. Pour le Perp, une limite d'âge se calcule sur la base de l'espérance de vie du détenteur, en y retranchant 15 ans. Pour une espérance de vie de 86 ans, cela signifiait une date limite de versement, et donc de déductibilité fiscale, de 71 ans. Mais cette limite ne figure pas dans les textes de loi qui entourent le PER. Mélanie Benayoun, consultante chez Fidroit, explique ceci à propos d'une éventuelle limite d'âge pour les versements sur un PER : "Ce n'est pas indiqué dans la loi, ni dans le Code monétaire et financier, ni dans le Bofip-Impôts".

Les détenteurs d'un PER peuvent donc l'alimenter même après leur passage à la retraite, et ne sont pas obligés de récupérer leurs avoirs immédiatement. Une nuance est tout de même à prendre en compte : si la loi ne fixe pas de règle, les gestionnaires des PER peuvent en préciser dans les petites lignes de leurs contrats. Des limites qui peuvent concerner l'âge maximum pour les versements, mais aussi une échéance pour la sortie en capital ou en rente. Autant de données qu'il faut prendre en compte lorsque l'on souscrit son premier PER.

Alimenter un PER en étant à la retraite, bonne ou mauvaise idée ?

C'est au cours de la vie active que la fiscalité est la plus forte. En effet, à la retraite, le niveau de revenus diminue sensiblement. Pour autant, il peut être pertinent de continuer à alimenter son Plan d'Epargne Retraite tant que cela est possible, et en l'absence de besoin financier immédiat. En effet, les versements effectués sur un PER sont déductibles des revenus et permettent de diminuer le revenu fiscal de référence, et donc le montant des impôts à payer. Pour les jeunes retraités dont la tranche marginale d'imposition, ou TMI, reste élevée, l'intérêt de déposer de l'argent sur un PER peut donc perdurer. Il s'agit là de ménages taxés à hauteur de 30 à 41 %.

Cependant, un élément important doit être pris en compte : le plafond de déductibilité est lié au niveau des revenus d'activité, à hauteur de 10 % de ce montant chaque année. Or, à la retraite, par définition, il n'y a plus de revenus d'activité. C'est alors le plafond annuel minimum qui prend le relais. En 2021 et 2022, celui-ci est de 4 052 euros. Un jeune retraité qui n'exerce plus aucune activité salariée ou indépendante ne peut donc pas déduire de son revenu imposable plus que cette somme. Pour en vérifier le montant, il suffit de consulter son avis d'imposition. En effet, le plafond de déductibilité y est directement inscrit. Il est également consultable en ligne sur l'espace personnel du contribuable sur le site des impôts, impots.gouv.fr, ou dans le centre des finances publiques dont celui-ci dépend.