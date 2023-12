PER : pourquoi mettre en place des versements programmés ?

Crédit photo : 123RF

De nombreux contribuables versent sur leur PER en fin d'année pour réduire leur impôt sur le revenu. Or, mettre en place des versements programmés leur permettrait de lisser leur effort d'épargne. Mais cette solution présente aussi d'autres avantages.

La fin de l'année est la dernière ligne droite pour mettre en place des mesures pour réduire son impôt sur le revenu. De nombreux contribuables souscrivent ou effectuent un versement sur leur PER à cette période. En effet, les versements effectués sont déductibles des revenus, dans la limite de 10 % des revenus imposables et d'un plafond annuel de 32.908 euros en 2023. Or, plutôt que verser un montant conséquent en une seule fois en fin d'année, mettre en place des versements programmés permet de lisser son effort d'épargne sur toute l'année. Mais cette solution présente aussi d'autres avantages. Explications.

Se constituer un capital retraite tout en étalant son effort d'épargne

Les versements programmés instaurent une discipline financière essentielle. En définissant un montant fixe à épargner périodiquement, vous développez une habitude d'épargne régulière. Cette régularité a aussi un effet cumulatif : même de petits montants, épargnés systématiquement, peuvent se transformer en une somme conséquente sur le long terme.

Par ailleurs, un des grands avantages des versements programmés est leur flexibilité. Vous avez la liberté d'ajuster le montant et la fréquence des versements en fonction de l'évolution de vos revenus et de vos objectifs financiers.

Cette adaptabilité est importante, car elle permet de réagir aux changements de vie (comme une augmentation de salaire, un héritage, ou un changement de situation familiale) en ajustant votre plan d'épargne pour qu'il reste aligné avec vos objectifs à long terme.

Les versements programmés permettent donc de se constituer un capital retraite tout en étalant son effort d'épargne dans le temps et en s'ajustant au budget et à la capacité d'épargne de chacun.

Lisser les risques

Les sommes versées sur un PER peuvent être investies sur les marchés financiers via les supports en unités de compte (c'est-à-dire des OPCVM). Elles sont alors exposées aux fluctuations boursières. Ces dernières offrent un meilleur potentiel de rendement qu'un fonds en euros sur le long terme, mais le capital n'est pas garanti et il existe un risque de perte. En effectuant des versements réguliers, l'argent est investi à différents moments, à différents prix, ce qui permet de lisser et donc de réduire le risque de perte lié aux fluctuations de la bourse.