PER individuel : quelles différences entre un PER assurantiel et un PER bancaire ?

Saviez-vous qu'il existe deux sortes de PER individuels : le PER assurantiel et le PER bancaire ? Découvrez quelles sont les différences entre ces natures de plan épargne retraite.

Qu'il soit assurantiel ou bancaire, le PER individuel est un produit d'épargne dédié à la préparation de la retraite. À ce titre, les deux produits présentent des caractéristiques communes :

Les versements sont déductibles des revenus imposables dans la limite du plafond prévu par la loi

Les sommes versées peuvent être investie sur des OPCVM de toutes sortes (appelées unités de compte dans le cas d'un PER assurantiel)

L'épargne est bloquée jusqu'à la retraite mais peut-être débloquée en cas de coup dur ou pour l'acquisition de la résidence principale

Une fois à la retraite, l'épargne peut être liquidée en capital, en rente viagère, ou en un mélange de ces deux possibilités

Toutefois, les deux produits d'épargne retraite présente quelques différences notables. En effet, le PER assurantiel est adossé à un assureur et son fonctionnement est proche de celui d'une assurance vie. Le PER bancaire est adossé à un établissement bancaire et son fonctionnement est proche de celui d'un compte titre.

La sécurisation de l'épargne

Comme sur une assurance vie, le PER assurantiel permet d'investir sur le fonds en euros de l'assureur. Les sommes placées sur ce support sont sécurisées car le capital est garanti et valorisé tous les ans. Si vous optez pour une gestion pilotée à horizon (le mode de gestion par défaut) l'épargne est progressivement sécurisée à l'approche de la retraite par des arbitrages vers le fonds en euros.

Contrairement au PER assurantiel, le PER bancaire ne dispose pas de fonds en euros. L'épargne pourra toutefois être sécurisée, sans être garantie, par l'investissement progressif sur des fonds peu risqués comme des fonds obligataires ou monétaires.

Transmettre un patrimoine

Lorsqu'il souscrit un PER assurantiel, l'assuré choisit ses bénéficiaires, c'est à dire les personnes à qui l'épargne sera reversée après son décès. Si l'assuré décède avant ses 70 ans, alors les sommes transmises sont exonérées de droits de succession dans la limite de 152.500 euros par bénéficiaire. S'il est âgé de plus de 70 ans, les sommes sont exonérées de droits de succession dans la limite de 30.500 euros pour l'ensemble des bénéficiaires.

En revanche, le PER bancaire est moins avantageux en cas de décès puisque les sommes entrent dans la succession.