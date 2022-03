Pays basque : un coup de frein mis aux locations touristiques à partir du 1er juin

Le changement d'usage d'un logement sera soumis à des conditions strictes à partir du 1er juin 2022. (illustration) (PIXABAY / Reisefreiheit_eu)

Dans le Pays basque, la Communauté d’agglomération a décidé d'adopter samedi 5 mars le principe de compensation des meublés touristiques. L'objectif affiché est de lutter contre la pénurie de logements proposés à la location classique avec la multiplication des locations en courte durée, qui tend le marché de l'immobilier.

Le Pays basque se mobilise contre la pénurie de logements. La Communauté d'agglomération a adopté samedi 5 mars le principe de compensation des meublés touristiques. Une mesure qui concerne les 24 communes du territoire classées en zone tendue, dont Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart ou encore Saint-Jean-de-Luz, rapporte Sud Ouest .

Les résidences principales épargnées

Dès le 1er juin 2022, le changement d'usage d'un logement sera ainsi soumis à des conditions. Un propriétaire souhaitant transformer son bien en location touristique de courte durée devra créer, en parallèle, un logement destiné à la location classique. Ce bien devra se trouver dans la même ville et être d'une surface similaire.

Sont exclus de la nouvelle mesure les locaux commerciaux en rez-de-chaussée « afin de favoriser le maintien de commerces de proximité » . Quelques exceptions demeurent également, notamment pour les résidences principales mises en location touristique 120 jours par an maximum et les logements loués à des étudiants pour une durée d'au moins neuf mois.

L'objectif de la Communauté d’agglomération est de faire face à la pénurie de logements en location et réduire la tension du marché sur la côte et un peu plus loin dans les terres. Là, les biens sont peu nombreux et les loyers élevés, notamment à cause de la plus importante rentabilité des locations saisonnières.