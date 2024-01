Payer son loyer en viande ou en litres de lait est désormais possible en Argentine

Un loyer pourra être réglé en dollars, en bitcoin, ou en n’importe quel autre objet en Argentine comme de la viande ou du lait.

«O n reçoit des gens désespérés, qui nous disent qu’ils ne savent pas où ils vont habiter le lendemain », assure Gervasio Muñoz, président de l’organisation Inquilinos Agrupados (Locataires rassemblés), en première ligne d’une situation selon lui «gravissime», d’une détresse immobilière vouée à empirer. Un «méga-décret» d’urgence publié en décembre par le gouvernement de e Javier Milei, abroge, entre autres, une loi sur les loyers de 2020, amendée en 2023. Désormais, les baux ne sont régis par rien d’autre qu’un accord «libre» entre les parties: durée du bail, mécanisme de hausse, moyen de paiement, etc.

Jusqu’ici il était obligatoire de payer son loyer en pesos argentins. Désormais, il est possible de régler son loyer en dollars afin de permettre la dollarisation du pays mais aussi en n’importe quel autre bien. Un contrat pourra s’honorer en bitcoin, « et toute autre cryptomonnaie et/ou espèces, comme des kilos de bœuf, ou des litres de lait », a même imagé fin décembre la ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Diana Mondino sur son compte X. Un message qui lui a valu de nombreuses railleries sur un retour « féodal » au « temps du troc ».

Un recours pour annuler le décret

Mais le bœuf et le lait, justement, posent problème. Comme les fruits, les légumes et tout le reste. Une dévaluation, explique l’économiste Hernan Letcher, se répercute d’abord sur le prix des importations. Mais qu’un secteur utilise ou non des biens importés, chacun augmente « pour ne pas rester à la traîne. Donc une dévaluation en Argentine a un effet direct sur les prix. Les salaires ont tendance à être mis à jour en dernier.. .»

L’association Inquilinos Agrupados dénonce une situation « sans équivalent dans le monde ». Elle a saisi la justice d’un recours en nullité contre le méga-décret d’urgence. L’un des nombreux recours contre les réformes Milei. Qui, en attendant, affectent le quotidien des Argentins. Cette mesure fait penser au cas de la Chine où des promoteurs tentent de vendre leurs invendus à des agriculteurs en leur proposant un financement pour partie en pastèques , en pêches ou en ail.