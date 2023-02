Payer plus d'impôts pour de meilleurs services publics : la tendance fait son chemin dans l'opinion

Selon Les Echos , la proportion de la population privilégiant la qualité du service public à des baisses d'impôts est en hausse régulière depuis une décennie, à l'exception d'un fléchissement en 2020.

Davantage de Français se disent prêts à payer plus d'impôts pour de meilleurs services publics, dont l'image souffre dans l'opinion ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Alléger la pression fiscale ou améliorer le service public? La question continue d'entretenir le schisme dans l'opinion, selon la 23e édition de l'institut Paul Delouvrier sur les services publics, relayé par les Echos, mardi 7 février.

Selon l'étude, 50% des sondés disent préférer l'amélioration des "prestations fournies par les services publics quitte à augmenter le niveau des impôts et des prélèvements". Ce taux est en hausse d'un point par rapport à 2021, et 19 de plus qu'en 2013, paroxysme du ras-le-bol fiscal dans l'opinion manifesté dans ce baromètre réalisé par Kantar Public.

Restaurer des services à l'image dégradée

A l'inverse, 46% des personnes interrogées préférent une diminution de la pression fiscale, contre 65% en 2014.

Cette tendance s'inscrit en parallèle d'une autre observation dressée par l'institut Paul Delouvrier, sur la chute des opinions favorables vis-à-vis des services publics. Après des années d'amélioration continue depuis 2018, l'opinion des Français à l'égard des services publics s'est ainsi nettement degradée en 2022. Selon cette étude, le niveau d'opinions positives envers les services publics s'élève à 46% des Français, contre 52% pour 2021, soit un recul de 6 points en un an .

"Il y a un coup d'arrêt, voire un recul marqué de quasiment l'ensemble des services publics, on est sur un moment de bascule", met en garde un responsable de Kantar Public. Cette dégradation se fait ressentir en particulier dans deux domaines. L'Education nationale ne jouit plus que de 39% de bonnes opinions, en baisse de 12 points en un an. Cette baisse est du même ordre s'agissant de la santé publique (-11 points), avec moins d'un Français sur deux s'en disant satisfait.