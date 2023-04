Passoires thermiques : les règles pour obtenir un crédit immobilier se durcissent

Pour les candidats à l'achat d'une résidence principale, certaines banques ont choisi de baisser le taux d'endettement maximal. (nattanan23 / Pixabay)

Les banques limitent l'accès au crédit pour les candidats à l'achat de logements énergivores. Les investisseurs voient la part des futurs loyers baisser et les candidats à la propriété leur taux d'endettement se réduire. Dans les deux situations, l'apport demandé est plus important qu'un projet d'achat classique.

Il devient plus difficile de devenir acquéreur d'un logement énergivore. Les banques commencent à réagir en durcissant les conditions de prêt pour l'achat de passoires thermiques dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) atteint F ou G, rapporte BFM Immo . Cela concerne autant les investisseurs que ceux qui veulent simplement accéder à la propriété.

Baisse du taux de prise en compte des loyers

Concernant les investisseurs, certaines banques choisissent de ne plus prendre en compte ou partiellement le montant des loyers à percevoir par l'emprunteur en vue de calculer le taux d'endettement. Une grande banque ne considère que 50 % du montant des futurs loyers du bien convoité quand celui-ci est estampillé F. Aucun loyer n'est plus pris en compte pour un logement classé G. Ce dernier type de logements ne pourra plus être mis en location à compter de 2025. Ceux notés F seront dans le même cas en 2028.

Les conditions se sont durcies pour les investisseurs, il y a un an et demi, et ce, quel que soit le logement. Sous l'impulsion du régulateur des banques, le taux de prise en compte des loyers a baissé à 70 %. Ce qui a un impact sur le taux d'endettement. Il passe de 33 % avant le changement de calcul à 45 % pour un projet identique. Pour un logement F, le taux d’endettement atteint donc 48 %. Des taux prohibitifs pour l'accès au crédit.

Un plus gros apport demandé

Pour les candidats à l'achat d'une résidence principale, certaines banques ont choisi de baisser le taux d'endettement maximal. Au lieu des 35 % autorisés par le régulateur, certains établissements baissent à 30 % maximum l'endettement possible pour le projet d'achat d'un logement F ou G. Les banques justifient cette décision par les travaux nécessaires pour mettre le logement aux normes thermiques.

Dans tous les cas, les banques réclament davantage d'apport pour l'achat d'une passoire thermique, anticipant la perte de la valeur du bien. Il faut fournir 20 % du montant du projet en apport. Ce qui peut être un frein sévère pour certains ménages.