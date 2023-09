Passoires thermiques: Bruno Le Maire rétropédale sur l’interdiction de louer

Après s’être dit «favorable à titre personnel» au report de l’interdiction de louer les logements énergivores, le locataire de Bercy a rejeté tout assouplissement du calendrier.

Bruno Le Maire a-t-il parlé trop vite sur les logements énergivores? Le ministre de l’Économie et des finances s’est déclaré « favorable, en particulier pour les copropriétés » au report de l’interdiction de louer des passoires thermiques (classées F ou G sur le diagnostic de performance énergétique), dans Le Parisien . « Ce qui était possible lorsque l’argent était disponible, devient impossible avec des taux (de crédit) aussi élevés ». Avant de faire machine arrière lors de la présentation du budget 2024. « Il n’est pas question de modifier le calendrier tel qu’il a été déterminé », assure le locataire de Bercy qui, pour se défendre, affirme s’être exprimé « à titre personnel » dans la presse.

Un rétropédalage qui ne manquera pas de faire grand bruit chez les professionnels de l’immobilier qui n’ont de cesse de réclamer un nouveau calendrier. Le risque? Que le marché locatif, déjà sérieusement grippé, s’assèche encore plus. Or, qui dit baisse de l’offre, dit hausse des loyers. Seule «bonne» nouvelle: cette augmentation est plafonnée à 3,5% jusqu’à la fin du premier trimestre 2024 . Du côté des propriétaires, on fait forcément grise mine . C’est la double peine pour ceux qui veulent leur logement énergivore: les loyers sont donc plafonnés et la location est proscrite.

Rénover étape par étape

Pour lever cette interdiction, les propriétaires doivent souvent débourser plusieurs dizaines de milliers d’euros pour améliorer le DPE de leur logement. Impensable pour la plupart qui préfèrent vendre leur bien. Une bonne nouvelle pour le gouvernement qui compte sur les acheteurs pour réaliser ces travaux de rénovation énergétique. Encore faut-il que l’éventuelle décote qu’ils ont pu obtenir leur permette de les faire. Et que, dans le cas où ils achètent un logement collectif, la copropriété vote en faveur de ces travaux. Bref, si tout le monde partage l’urgence de rénover les bâtiments, elle est en train de virer au casse-tête pour les ménages. Sans compter le parcours du combattant pour obtenir les aides publiques auxquelles ils ont droit.

Bruno Le Maire en est conscient. « Chacun sait que l’interdiction à la location des passoires dites G+ (les pires passoires thermiques) est déjà en cours, mais chacun sait aussi que ça pose un certain nombre de problèmes aux copropriétés , reconnaît le ministre de l’Économie et des finances qui veut « réfléchir à la manière dont on peut être plus simple et plus clair pour nos compatriotes ». Sans modifier le calendrier, le ministre du Logement songe, quant à lui, à une autre solution. « Nous sommes en train de regarder si passer un logement de G à F nécessite de gros travaux », a expliqué Patrice Vergriete cette semaine sur Sud Radio qui estime à 673.000 le nombre de logements classés G actuellement loués qui sont concernés par l’interdiction de louer programmée le 1er janvier 2025. Autrement dit, plutôt que de sauter plusieurs crans (passer de G à D) comme le gouvernement l’avait envisagé à l’origine, l’exécutif opterait pour une stratégie «étape par étape». Une manière de gagner trois ans car l’interdiction de louer est prévue en 2028 pour les «F», sans bloquer le marché locatif.