«Pas de place avant fin mai» : chez les coiffeurs, les délais d'attente explosent

Décrocher un rendez-vous n'est pas simple. Le mouvement est similaire dans toute la France depuis la fin du confinement.

Une vraie ruée ! Depuis lundi, de nombreux Français se précipitent dans les salons de coiffure. Conséquence directe : les délais d'attente explosent. Se basant sur les remontées de terrain, Véronique Revillod (secrétaire générale adjointe de la CFDT Services) estime qu'il faut environ 3 semaines d'attente pour obtenir un rendez-vous.

Franck Provost, président du groupe Provalliance (2000 salons dans toute la France), évoque pour sa part environ 10 jours d'attente pour les clients qui prennent des rendez-vous. «Actuellement, très peu de clients viennent sans rendez-vous. On ouvre les salons petit à petit, au fur et à mesure de la demande», précise-t-il.

En banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne, il faut s'y prendre à plusieurs reprises pour décrocher le précieux sésame. À Nogent-sur-Marne, dans un salon de coiffure «branché», le verdict est sans appel : «Nous n'avons pas de place avant la semaine du 25 mai», nous explique-t-on au bout du fil. Pas mieux à Bry-sur-Marne, une ville voisine, où un petit salon familial n'a aucun créneau avant le 26 mai.

Au Perreux-sur-Marne, c'est un peu mieux. Un salon Jean-Louis David propose un rendez-vous samedi. Un peu plus loin, dans un petit salon familial, il est possible de se faire coiffer mercredi. Eurêka. La coiffeuse précise qu'il faudra «apporter son masque» et «payer un peignoir jetable à 3 euros».

«Plus de 100 appels par jour»

Le constat est similaire dans toute la France, notamment à Angers, où s'est rendue notre journaliste Clémentine Maligorne. Tanguy Le Guen, cogérant d'un grand salon Jacques Dessange, expliquait lundi recevoir «en moyenne 100 à 110 appels par jour» depuis trois semaines.

«Les rendez-vous sont complets jusqu'à fin mai-début juin. C'est très serré sur le planning. D'autant qu'il y a beaucoup de travail chez certains clients. Des coupes à reprendre de zéro. Pour ne pas monopoliser les sièges, certains clients doivent revenir à trois reprises», poursuivait-il. L'équipe de son salon a accepté de travailler 6 jours sur 7. Avant de conclure : «Globalement tous les employés sont là à plein temps. On étend les horaires d'ouverture de 8h30 à 20h-20h30».

Bien évidemment, les nombreuses normes d'hygiène à respecter (désinfection des sièges après chaque client, lavage des mains au gel hydroalcoolique, nombre limité de clients à l'intérieur, etc.) contribuent à allonger les délais d'attente. «Il y a une désintensification du travail dans les salons. Certains coiffeurs prennent les patients un par un», explique Véronique Revillod.

Des rendez-vous pris en amont

Autre explication à cet «engorgement» : des rendez-vous pris en amont, pendant le confinement. Pascal, un habitant de Fontainebleau (Seine-et-Marne), raconte ainsi avoir téléphoné à son coiffeur pendant le confinement pour avoir un rendez-vous dès ce mardi.

De son côté, Christine, cliente d'un salon à Bry-sur-Marne, explique avoir reçu un mail de son coiffeur pendant le confinement pour lui proposer d'avoir un rendez-vous dès le 11 mai. De nombreux coiffeurs avaient ainsi anticipé les rendez-vous pendant leur fermeture. Leur «carnet de commandes» est aujourd'hui bien rempli.