Parts sociales de banque : un bon placement ?

1,52% de rendement en 2020 pour la Bred-Banque Populaire. (© Banque Populaire)

Elles rapportent deux fois plus que le Livret A, avec un risque très faible. Pourquoi et comment acquérir et optimiser des parts sociales de banque.

C'est le privilège des clients des banques mutualistes. Ils peuvent devenir sociétaires de leur caisse locale ou régionale grâce à l'achat de parts sociales de banque. Ces titres représentent une part du capital.

À la différence des actions ou des certificats coopératifs d'investissement (CCI), leur valeur est fixe. À la revente, vous ne réalisez donc ni plus-value ni moins-value. Quel est alors l'intérêt du placement ? C'est de profiter d'un revenu régulier et pérenne deux fois supérieur à celui du Livret A.

Attention, une part sociale est moins liquide qu'un livret bancaire et plus engageant aussi, notamment en période de crise. Le Revenu répond aux questions les plus fréquentes sur ce placement méconnu et pourtant à potentiel.

Qui peut en acheter ?

Tout client d'une banque mutualiste, personne morale comme personne physique, y compris des mineurs légalement représentés dans certains réseaux (Bred, Caisses d'Épargne).

Nombre de sociétaires : plus de 10,5 millions au Crédit Agricole (pour un montant moyen de 727 euros), plus de 4,5 millions dans les Caisses d'Épargne, 1,5 million (plus de 66% des clients) au Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest.

Combien rapportent-elles ?

1,1% aux banques affiliées à la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, 1,0% en moyenne à la Caisse d'Épargne, 1,5% en moyenne au Crédit Agricole (1,8%