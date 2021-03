Paris : un « appartement » de 5,3 m² mis en vente pour 72 000 €, l'annonce fait polémique

L'agence Orpi a admis un « abus de langage » concernant l'emploi du terme « appartement » dans cette annonce. (illustration) (Pixabay / Dan Novac)

Un logement de 5,3 m² situé dans le IXe arrondissement de Paris a été vendu 72 000 €, soit 13 500 € le mètre carré. L'annonce, publiée par une agence Orpi, a indigné de nombreux internautes, l'espace étant qualifié d'« appartement » malgré sa surface. Le réseau immobilier que seule la location d'un bien de moins de 9 m² était interdite, et non pas sa vente.

Un appartement de 5,3 m², situé dans le quartier Poissonnière du IXe arrondissement de Paris, a été mis en vente par l'agence immobilière Orpi pour 72 000 €. L'annonce a suscité de nombreuses réactions indignées sur les réseaux sociaux, rapporte CNews dimanche 28 février.

Un « abus de langage » dans l'annonce

Le bien, vendu plus de 13 500 € le mètre carré, est situé dans un « immeuble en pierre de taille », précisait l'annonce. L'appartement disposait selon l'agence Orpi d'une pièce « lumineuse » ainsi que d'une « douche et d'un WC sanibroyeur ». « Même mes cinq poules ont plus d'espace au poulailler », a ironisé un internaute sur Twitter.

Aux yeux de nombreux twittos, le mot « appartement » pour désigner ce bien est apparu excessif au vu de la surface disponible. Le réseau immobilier Orpi a reconnu dans un tweet qu'il s'agissait d'un « abus de langage » et que l'agence qui avait publié l'annonce serait « sensibilisée à ce sujet ».

Une vente tout à fait légale

Plusieurs autres internautes se sont étonné qu'une si petite surface puisse être légalement proposée à la vente. En réponse, le réseau immobilier Orpi a précisé que « la vente d'un appartement d'une surface inférieure à 9 m² n'est pas interdite ». C'est sa location qui est interdite.

Le décret n° 2002 du 30 janvier 2002 est clair sur ce point : la surface habitable d'un logement proposé en location doit être « au moins égale à 9 m² » et sa hauteur sous plafond doit être « au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ». L'annonce parisienne en question ici a depuis été supprimée, le bien ayant trouvé preneur.