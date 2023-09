Paris: il menace son maire pour obtenir un logement social

Un quadragénaire a déposé une demande de HLM à la mairie du 20e arrondissement, il y a 4 mois. N’obtenant pas d’avancée suffisamment rapide à son goût, il a menacé le maire.

« Tout cramer », « tout péter », « ramener tout le quartier des Fougères ». Telles sont les menaces proférées par Mehdi*, gardien d’immeuble sans logement, à la mairie du 20e arrondissement. Une démarche violente visant à faire avancer sa demande de logement social , déposée 4 mois auparavant. Le 29 août dernier, la violence monte encore d’un cran . Ce qui provoque l’ire du quadragénaire? Un appel de la secrétaire du maire assurant qu’il manque un document dans son dossier de demande d’un logement social.

Ce jour-là, un agent municipal est en train de renforcer la sécurité d’une porte dont l’ouverture s’enclenche à l’aide d’un code. Mehdi le pousse et menace de lui fracasser la tête à l’aide de sa béquille. L’agent aura 4 jours d’incapacité totale de travail par la suite. Mehdi force ensuite l’entrée du bureau du maire du 20e arrondissement, Éric Pliez. « Je m’excuse, mais monsieur le maire, vous avez intérêt à faire votre boulot », s’emporte-il.

La situation presse à ses yeux, sa femme est enceinte de 6 mois et ils dorment dans leur voiture ou chez des amis. Pour justifier son geste, il explique: « C’était juste pour que des personnes attestent qu’il y a des logements vacants dans ce quartier ». Cette intrusion serait rare toutefois, selon le maire, le couloir de son cabinet étant inaccessible sans code.

Un logement social pour Mehdi

Samedi dernier, Mehdi passe en comparution immédiate au tribunal de Paris et est condamné à de la surveillance électronique pendant 4 mois et à une interdiction de tout contact avec le maire notamment. Il ne peut plus se rendre à la mairie du 20e arrondissement et doit se soumettre à un stage de citoyenneté. L’avocate de la partie civile estime que Mehdi « n’a pas été face à une administration mur. Trois ou quatre mois pour un logement social, quand on est dans la détresse, ça peut paraître long, mais pas d’un point de vue administratif. On portait de l’intérêt à sa demande, tout le monde en avait connaissance », rapporte Le Parisien . Pour rappel, 2,4 millions de ménages étaient en attente d’un logement social en France en 2022, un chiffre en hausse de 7% sur un an.

À la fin de sa garde à vue, Mehdi apprend qu’il va pouvoir emménager dans un logement social. Un dénouement surprenant au vu de la violence dont le quadragénaire a fait preuve. « Nous n’avons pas eu connaissance de cette information. Peut-être a-t-il obtenu un logement social de manière indépendante, par un autre organsime », confie le service communication de la mairie du 20e au Figaro .