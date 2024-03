Paris: ces quartiers qui échappent aux baisses sévères des prix immobiliers

Treize arrondissements de Paris affichent une baisse annuelle des prix supérieure à 5%. Les autres résistent.

« Si on a de l’argent, on peut acheter un logement, si on doit emprunter, c’est plus compliqué. » Cette formule glissée par un notaire parisien résume à elle seule la situation du marché immobilier dans la capitale et par extension, en Île-de-France. « L’âge moyen des acquéreurs a augmenté de deux ans, à 41 ans, sur ces douze derniers mois et la part des cadres et des secundo accédants ne cesse de grimper », souligne Élodie Frémont, présidente de la commission des statistiques immobilières des notaires du Grand Paris.

Et pourtant, les prix continuent leur dégringolade : leur baisse annuelle pourrait atteindre -8% en avril prochain, selon les prévisions des notaires. Ce qui ramènerait les prix à 9410 euros. Du jamais vu depuis l’été 2018! Depuis leur pic de novembre 2020 (10.860 euros/m²), l’immobilier aurait ainsi chuté de plus de 13% en un peu plus de trois ans. Aux dires des notaires, cette chute n’est toutefois pas suffisante pour relancer le marché. Une baisse plus « violente » des prix ou des taux de crédit est nécessaire. À moins que ces reculs trop lents génèrent de la « frustration » chez les acheteurs qui, « par envie », pourraient se résoudre à faire des concessions.

En attendant, la situation est inédite à Paris: « Plus les quartiers sont chers, plus les prix résistent. Et inversement », analyse Olivier Clermont, notaire au centre de Paris (voir le graphique ci-dessous). C’est ainsi que dans le 8e, à Paris Centre (les quatre premiers arrondissements), dans les 6e et 7e, les prix n’ont baissé que de 2 à 5%. À l’inverse, ils ont chuté entre 8 et 12% dans les 20e, 12e, 19e et 13e. La raison porte un nom: le crédit . À l’est de Paris, les ménages sont plus dépendants de l’évolution des taux.

Les Américains fans de Notre-Dame

Au contraire des acheteurs aisés. « Les prix résistent au centre de Paris en raison des étrangers qui n’ont pas de problème de crédit» , décrypte Olivier Clermont. Confirmation en chiffres: à Paris, les achats réalisés par les étrangers non-résidents ont grimpé de 4% en neuf mois, à 970 ventes, selon les notaires. Un niveau record! « Nous avons enregistré un record de 62 nationalités différentes parmi les acquéreurs de logements à Paris en 2023, contre 47 en 2021 », souligne Élodie Frémont.

Parmi eux, les Américains qui sont les fans numéro un de la pierre parisienne: environ 25% des acquéreurs étrangers non-résidents à Paris sont américains, loin devant les Libanais (12%) et les Italiens (9%). Logique avec un budget (médian) de 715.000 euros qui leur sert à acheter un appartement de 60 m², en moyenne! Soit près de 12.000 euros le m². Un tarif que l’on retrouve au centre de Paris. « Les Américains préfèrent le quartier Notre-Dame -qui est l’un des rares à avoir vu ses prix grimper en un an- , confie Olivier Clermont. Sans doute anticipent-ils la fin des travaux de Notre-Dame. »

Les Hauts-de-Seine (92) aussi sont très prisés par les étrangers. Ce qui n’a pas empêché une ville huppée comme Neuilly-sur-Seine de voir ses prix chuter de près de 11% (à 10.080€/m²) en un an. « Contrairement à Paris où ils sont non résidents, les acquéreurs étrangers en Ile-de-France sont, pour l’essentiel, des résidents et disposent d’un budget moins élevé que les étrangers non-résidents à Paris », décrypte Élodie Frémont.