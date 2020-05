PAP, Airbnb, hôteliers au secours des soignants

Les hôtels et les plateformes d'hébergement se mobilisent pour loger le personnel soignant. Depuis près de trois mois, le personnel soignant est aux premières lignes dans le combat contre le COVID-19. Fermés au début du confinement, les hôtels ont rouvert leurs portes pour accueillir gratuitement le s travailleurs prioritaires. Les particuliers offrent l'hébergement dans leurs logements vacants. Gouvernementales, privées, individuelles ou collectives : les initiatives visant à faciliter la vie quotidienne du personnel médical abondent depuis le début de la crise sanitaire.

iStock-GoodLifeStudio

Des hôtels rouverts

Mobilisation des plateformes d'hébergements de particuliers

Les systèmes de garde gratuits

En France, le tourisme et ses secteurs affiliés sont à l'arrêt depuis le début du confinement. Les chaînes d'hôtellerie et les indépendants ont annoncé peu de temps après le début du confinement que 500 hôtels (plus de 20 000 chambres) se mobilisaient partout en France pour loger les personnels soignants, les chauffeurs routiers, ainsi que les personnes dans le besoin. Près de 40 établissements appartenant au groupe hôtelier Accor proposaient ainsi, fin mars, de 1 000 à 2 000 lits aux personnes vulnérables et sans logement.Les plateformes d'hébergement de particuliers à particuliers ont réagi rapidement au début de cette crise sans précédent. Airbnb et Particuliers à particuliers (PAP) proposent à leurs utilisateurs de mettre leur logement vacant à disposition des personnels soignants et travailleurs prioritaires. Pour Airbnb, les hôtes qui souhaiteraient le faire gracieusement sont invités à enregistrer leur logement sur Appartsolidaire. Crée par la plateforme en partenariat avec le Ministère chargé de la ville et du logement, « Appartsolidaire » recense les annonces de logements disponibles pour le personnel mobilisé (travailleurs sociaux, soignants, etc.) durant la crise. Airbnb, qui gère le site, ne prélève aucun frais de transaction et propose un dédommagement à hauteur de 50 euros pour couvrir les frais de ménage des hôtes qui auront reçu du personnel soignant. Les hôtes intéressés doivent consulter les conditions d'admissibilité du logement avant de poster leur annonce. Le site PAP a quant à lui crée une rubrique intitulée « Hébergement gratuit pour personnel soignant », recensant les logements disponibles proposés par ses utilisateurs. Les deux plateformes défendent un objectif commun : assurer la mise en relation des hôtes volontaires et du personnel en demande.Les soignants et travailleurs prioritaires qui ont des enfants bénéficient également, depuis mars, de la gratuité des services de garde. Au début de la crise, la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) a invité les crèches et les assistants maternels à renseigner les places disponibles sur le site monenfant.fr. Hébergement temporaire ou service de garde, ces initiatives entrent dans le cadre d'un vaste élan de solidarité envers ces professionnels qui souffraient déjà, avant la crise, de la précarisation de leurs conditions de travail.