Paiement en ligne : vers plus de sécurité

L'explosion des paiements en ligne engendre par la même occasion un développement conséquent des risques de fraudes, mais plusieurs mesures permettent de tendre vers davantage de sécurité.

iStock-Rawpixel

Les bonnes dispositions à prendre avant de commander en ligne

Au moment de passer commande

Les Français ont été parmi les derniers d'Europe a adopté massivement le paiement en ligne sur les sites e-commerce de crainte de voir leurs coordonnées bancaires piratées. Et cette réticence refait surface depuis quelque temps alors que plusieurs grands noms du secteur ont connu des failles importantes de sécurité. Aussi afin de s'assurer que les transactions soient les plus sûres possible, quelques dispositions élémentaires sont à prendre. Un site web de confiance est celui qui dispose d'un certificat de sécurité. Pour le repérer, le logo d'un petit cadenas doit se trouver dans la barre d'adresse du site et la mention « https » et non seulement « http » doit être présente. Cela signifie que le site en question bénéficie d'un niveau de sécurité élevé, que les informations qui y sont stockées sont cryptées et qu'il est donc très difficile, voire impossible pour des hackers de pirater les données. Aussi, en cas de doute sur la fiabilité de la plateforme web, une bonne pratique est de renseigner le nom du site sur un moteur de recherche en y associant le terme « arnaque ». Cette astuce est conseillée par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) et elle s'avère des plus efficaces car cela permet d'avoir immédiatement des avis et des retours d'expérience d'autres acheteurs. Dans la même veine, vérifier les mentions légales, pour autant qu'elles soient présentes, est incontournable. Cela donne la possibilité de savoir où se trouve la société, quelle est sa forme juridique, le montant de son capital social et surtout le nom du responsable légal. Pour plus de sécurité, la DGCCRF recommande de préférer des sites français ou européens.Lorsque vient le moment de régler la commande, et donc d'entrer les coordonnées de sa carte bancaire, là encore quelques bonnes dispositions sont à prendre pour éviter autant que possible les risques. Tout site de confiance doit nécessairement donner la possibilité au client de vérifier sa commande avant de passer à l'étape du règlement. Et tout doit bien y être détaillé : le produit, la quantité, le taux de TVA, les frais éventuels de transport. Une fois que le client valide cette étape, reste alors à payer, en entrant ses coordonnées bancaires. Il faut à ce stade vérifier à nouveau que l'espace est sécurisé, toujours à l'aide du sigle « https ». La législation est sur ce point en train d'évoluer. Jusqu'à présent, un SMS provenant de la banque de l'acheteur et contenant un code est envoyé pour valider le paiement. Cela va être remplacé progressivement d'ici décembre 2020 par de nouveaux dispositifs tels qu'une empreinte biométrique afin de sécuriser totalement la transaction. Les banques et les acteurs du e-commerce planchent actuellement sur la mise en place de nouvelles mesures de sécurité qu'ils proposeront aux consommateurs tout au long de l'année à venir dès lors que les commandes dépassent la barre des 30 €.