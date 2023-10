«On va faire sortir Stéphane Plaza»: des agents du réseau immobilier contre-attaquent

Une vente immobilière ratée à cause de l’affaire de violences conjugales visant Stéphane Plaza, un «préjudice moral et financier» subi par bon nombre d’agences... Des franchisés mécontents songent à mener une action de groupe contre leur réseau.

« On les attend de pied ferme et on va leur demander des comptes! » Cet agent immobilier est remonté comme jamais, non pas à cause de l’envolée des taux de crédit , mais de l’affaire dont tout le monde parle dans le microcosme immobilier: l’enquête pour violences conjugales qui vise Stéphane Plaza . Depuis plusieurs semaines, l’affaire a fait l’effet d’une «bombe» dans un réseau qui tourne plutôt bien . Les agents immobiliers sont inquiets pour leur avenir et l’impact que l’affaire a sur leur activité économique. Pour calmer leur colère, la direction a décidé d’aller à leur rencontre dans un «Tour de France» qui a débuté le 12 octobre et s’achèvera le 31 octobre. « On va enfin savoir qui nous dirige! », enrage un franchisé. « On n’a pas prévu de prendre des petits fours avec eux , rit jaune un autre agent immobilier. S’ils ne veulent pas prendre des mesures fortes, nous en prendrons. »

L’idée d’une action de groupe («class action») est en train, lentement mais sûrement, de germer, et pourrait prendre forme d’ici la fin du mois, si les franchisés ne sont pas satisfaits des réponses de la direction. « On va faire sortir Stéphane Plaza du réseau! , lâche un agent immobilier du Var (83) particulièrement remonté. Nous avons un contrat, certes, mais il ne prévoit pas que nous soyons impactés par l’image du franchiseur. » Et cet impact, certains l’ont déjà subi de manière concrète. « Je devais signer un mandat pour vendre une villa de 300 m² à 1,3 million d’euros mais la propriétaire a refusé de signer car la signature devait avoir lieu le lendemain de révélation sur une éventuelle affaire “Stéphane Plaza” et elle a eu le même problème (violences conjugales, NDLR) avec son ex-mari », poursuit cet agent varois qui a contacté son avocat pour préparer le terrain. Celui-ci a validé le préjudice moral et financier et est en train de monter un dossier. Le préjudice est d’autant plus fort qu’« en immobilier, ce sont souvent les femmes qui sont décisionnaires », ajoute l’agent Stéphane Plaza.

La crainte d’une défiance des clients

Avec le marché immobilier au ralenti et une direction du réseau Stéphane Plaza jugée « incompétente » par des franchisés frondeurs, cette affaire a été la goutte d’eau qui a poussé un certain nombre d’entre eux à agir. « Nous allons expliquer à la direction que le franchiseur a failli, qu’on peut l’attaquer en responsabilité car il n’a pas respecté son contrat », explique un agent immobilier qui va rencontrer la tête du réseau la semaine prochaine. Plusieurs franchisés que Le Figaro a interrogés affirment avoir été « rassurés » par M6 au moment de signer leur contrat. Ils espèrent que la chaîne, qui possède 51% du capital du réseau d’agences créé par Stéphane Plaza , coupera les ponts avec son animateur vedette. « S’il est mis en examen, M6 ne pourra plus le soutenir. Sa seule chance actuellement, c’est le conflit israélo-palestinien », témoigne un agent qui est rentré dans le réseau Stéphane Plaza il y a plus d’un an et demi. Juste au moment où les taux de crédit commençaient à remonter.

Pour l’heure, M6 a décidé de soutenir Stéphane Plaza: « Le groupe M6, particulièrement attaché aux valeurs de respect des personnes et garant de son code d’éthique et de déontologie, prend acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu’il a engagées ». Côté clients, l’impact reste encore limité: la chute des ventes est surtout liée à la crise immobilière . Difficile de mesurer les conséquences de l’affaire Stéphane Plaza tant que l’enquête n’a pas abouti. « La coordination d’une crise immobilière sans précédent avec cette affaire peut engendrer une perte de confiance des clients », redoute ce même agent.