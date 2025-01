«On peut gagner beaucoup d’argent»: ces propriétaires sans scrupule qui profitent des incendies à Los Angeles

Des propriétaires cherchent à maximiser leurs profits et profitent de la détresse des victimes d’incendie à Los Angeles. Des loyers déjà exorbitants passent ainsi du simple au double, de 15.900 à 29.500 dollars par mois.

À Los Angeles, les incendies détruisent tout sur leur passage. Une maison a été miraculeusement épargnée par les flammes , sur le front de mer, à Pacific Palisades. Mais de nombreux propriétaires n’ont pas eu la chance de voir leur maison sauvée des flammes et tentent de trouver refuge ailleurs. Certaines personnes profitent de la détresse de ces propriétaires pour multiplier par deux le prix de leurs biens.

« Les gens sont désespérés. On peut probablement gagner beaucoup d’argent », déclare un agent immobilier à un journaliste américain. La femme en question propose à la location une maison meublée à Los Angeles dans le quartier de Bel Air pour 29.500 dollars par mois (28.700 euros). Il y a trois mois et demi, cette même propriété était à louer pour 15.900 dollars (15.500 euros). Un loyer qui a presque été doublé en si peu de temps.

Certes, le quartier Bel-Air est l’un des plus huppés de Los Angeles. Les loyers y sont donc parmi les plus élevés de la ville (environ 3551 dollars par mois en moyenne pour un appartement toutes surfaces confondues selon le site Rentcafe, soit 3460 euros), mais ils n’atteignent pas des prix aussi stratosphériques. L’annonce a été supprimée le 1er octobre 2024 mais la maison a de nouveau été mise sur le marché le 11 janvier 2025. « J’ai appelé l’agent. Elle m’a dit qu’elle avait conseillé à son client de remettre la maison en location après les incendies de Los Angeles cette semaine », confie le reporter américain sur X.

Un autre internaute a évoqué le cas d’une maison de 111 m² à louer 2795 dollars en octobre 2022 (neviron 2700 euros), qui a ensuite été retirée du marché en novembre de la même année. Elle est réapparue le 11 janvier 2025 et est désormais proposée à 12.000 dollars par mois (11.600 euros), un prix quasiment multiplié par 6.

Une autre personne, dénommée Kate, poste sur X: « Attention aux prix abusifs, Los Angeles! La maison de location à côté de chez moi (qui est sur le marché et inoccupée depuis août) vient d’essayer d’augmenter le loyer demandé de plus de 50 %! » Le magnat de l’immobilier Jason Oppenheim, star de la série Selling Sunset, sur Netflix, explique qu’un client s’était vu demander des milliers de dollars de plus que le prix demandé initialement pour louer une maison, rapporte la BBC .

Une autre Américaine, dont la maison a été épargnée par les flammes, mais qui a dû fuir la ville en attendant que le feu cesse, a témoigné auprès de l’AFP de l’envolée des loyers: « C’est complètement fou , raconte Maya Lieberman. Nous avons déposé une demande pour une maison à Venice qui était annoncée à 17.000 dollars par mois (NDLR 16.500 euros) , et ils nous ont dit que si nous ne payions pas 30.000 dollars (NDLR 29.200 euros) , nous ne l’aurions pas .» La raison pour laquelle le loyer a enflé? « Ils m’ont dit qu’ils ont des gens prêts à surenchérir , et à payer cash », explique-t-elle.

Et pourtant, le procureur général de Californie, Rob Bonta, a rappelé que la spéculation était interdite par la loi de cet État. « Nous avons vu des entreprises et des propriétaires augmenter considérablement leurs prix. Cela s’appelle de la spéculation. C’est illégal. Vous ne pouvez pas le faire. C’est un crime passible d’un an de prison et d’amendes ». Une hausse de plus de 10% des prix de l’immobilier est en effet strictement interdite dans les cas d’urgence et de catastrophe comme celle qui touche Los Angeles.

Certains agents immobiliers n’oublient pas pour autant de se placer du côté des victimes et proposent aux personnes ayant perdu leur maison dans les incendies de les représenter gratuitement ou de leur créditer toute commission reçue lors d’une transaction.