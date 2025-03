« On m'a proposé jusqu'à cinq millions d'euros » : ce retraité tient tête aux promoteurs immobiliers qui convoitent son verger

A Saint-Laurent-du-Var, les promoteurs immobiliers convoitent un verger de 7 000 m² mais le propriétaire refuse de vendre. (illustration) (PIXABAY / JINGOBA)

Il a promis à son oncle de ne jamais s'en séparer et ne compte pas céder face aux millions des promoteurs immobiliers. Un retraité, propriétaire d'un verger à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), refuse de vendre son havre de paix tant convoité qui détonne au milieu des constructions, rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur .

Il se dit harcelé par les promoteurs immobiliers

Ce terrain de 7 000 m² appartient à sa famille depuis 1916 et il y cultive toujours des fruits et des légumes avec vue sur la mer. Mais il ne supporte plus les sollicitations incessantes des professionnels de l'immobilier qui lorgnent sur son verger. Il se dit harcelé avec des appels toutes les semaines. « On m'a proposé jusqu'à cinq millions d'euros » , assure-t-il à la chaîne régionale.

Le retraité est cependant catégorique et compte honorer la promesse faite à son oncle juste avant la mort de ce dernier, en 2000. Et ce n'est certainement pas au bout de 25 ans qu'il va changer d'avis.