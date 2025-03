Novaxia NEO maintient le cap en 2024 avec une performance solide

Dans un contexte immobilier en pleine mutation, la SCPI Novaxia NEO démontre la résilience de son modèle innovant en affichant un taux de distribution de 6,01% pour l'année 2024, dépassant ainsi son objectif initial de 6% ! Cette performance s'inscrit dans la continuité des résultats des années précédentes et confirme la qualité de sa stratégie d'investissement.

Un modèle pionnier qui fait école

Lancée en 2019, Novaxia NEO s'est distinguée en tant que première SCPI à proposer un modèle sans frais de souscription, compensé par des frais de gestion de 18% TTC sur les produits locatifs encaissés. Cette approche novatrice – désormais reprise par plusieurs acteurs du marché – témoigne de la capacité d'innovation de Novaxia Investissement dans un secteur traditionnellement conservateur.

La SCPI compte aujourd'hui plus de 8.000 associés et affiche un historique de performance probant avec un taux de rendement interne de 7,54% depuis sa création en juin 2019. La régularité des performances, avec des taux de distribution oscillant entre 6,01 et 7,26% sur les cinq dernières années, souligne la robustesse du modèle.

L'engagement ESG au cœur de la stratégie

Au-delà de son modèle économique innovant, Novaxia NEO se démarque par son engagement environnemental et social. Labellisée ISR (Investissement Socialement Responsable) depuis 2021, la SCPI fait partie du cercle restreint des véhicules d'investissement immobilier classés Article-9 selon la réglementation SFDR, témoignant ainsi du caractère durable de sa politique d'investissement.

Une approche d'investissement à double dimension

La stratégie de Novaxia NEO repose sur deux piliers fondamentaux.

Une gestion prudente dans un marché défavorable aux actifs immobiliers

La stabilité du prix des parts de Novaxia NEO en 2024 témoigne d'une gestion maîtrisée du portefeuille, particulièrement appréciable dans un contexte de marché plus volatil qu’auparavant avec des baisses de prix significatives observées sur un certain nombre de SCPI historiques.

Toutefois, comme tout placement immobilier, l'investissement dans Novaxia NEO s'inscrit dans une perspective de long terme (minimum 10 ans) et comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité.

Un acteur en croissance

La SCPI Novaxia NEO s'inscrit dans la stratégie plus large de Novaxia Investissement , qui supervise aujourd’hui plus de 2,2 milliards d'euros d'actifs. Cette société de gestion propose une gamme complète de fonds immobiliers – dont une Société Civile (SC) en unité de compte éligible à l’assurance vie – tous labellisés ISR et classés Article 9 SFDR, répondant aux différents besoins des investisseurs particuliers et institutionnels.

Perspectives

Alors que le marché immobilier traverse une période d'ajustement assez sévère depuis plus de 18 mois, Novaxia NEO maintient son cap en conjuguant recherche de performance et durabilité. La stabilité des résultats et la robustesse du modèle économique constituent des atouts majeurs pour poursuivre son développement, tout en restant fidèle à ses engagements en matière d'investissement responsable.