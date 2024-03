« Nous avons été dévalisés de plusieurs millions » : conflit autour de la succession de Joël Robuchon

La fille de Joël Robuchon met en cause un avocat et un notaire. (illustration) (Tama66 /Pixabay )

L'héritage du célèbre chef cuisinier Joël Robuchon, inestimable sur le plan de la gastronomie, fait l'objet d'une vive controverse sur le plan financier. Six ans après sa mort, survenue en août 2018 à l'âge de 73 ans, sa fille Sophie Robuchon dénonce les agissements d'un avocat et d'un notaire chargés de sa succession. Comme le rapporte Ouest-France , elle les accuse d'avoir vidé les comptes destinés à ses héritiers, à savoir sa veuve et leurs trois enfants.

La fille de Joël Robuchon a porté plainte

« Nous avons été dévalisés de plusieurs millions » , dénonce celle qui évoque des frais d'honoraires disproportionnés, parfois sans lien avec les prestations effectuées, et un fonctionnement opaque. La fille du chef a porté plainte au pénal pour escroquerie et tentative d'escroquerie. Pour elle, les deux professionnels du droit ont également abusé de la faiblesse de sa mère, dont la maladie de Parkinson a été diagnostiquée il y a une vingtaine d’années.

Cette affaire aurait engendré d'importants problèmes financiers pour les héritiers de Joël Robuchon. « L’essentiel des liquidités disponibles a été aspiré par ces professionnels du droit » , affirme au quotidien régional Me Patrick Klugman, avocat de Sophie Robuchon. Le bâtonnier de l'ordre des avocats aurait d'ailleurs condamné le cabinet de l'avocat en question à rembourser la famille à hauteur de 1,5 million d'euros.

L'avocat et le notaire nient en bloc

Sophie Robuchon réclame par ailleurs l’annulation d’un contrat de fiducie, une démarche qui permet de confier à une tierce personne la gestion d'un patrimoine, sans obtenir l’accord d’héritiers éventuels. Selon Sophie Robuchon, il aurait finalement servi à « évincer les héritiers » . Dans deux mois, le notaire devra répondre de ces faits devant la chambre régionale de la profession.

Les deux professionnels nient les faits qui leur sont reprochés. L'avocate de l'avocat mis en cause évoque auprès de Ouest-France « une stupéfiante méconnaissance du mécanisme de la fiducie » et « un conflit familial où certains tentent d’instrumentaliser les juridictions pour mieux masquer leurs propres manœuvres visant à s’emparer des actifs successoraux au mépris des règles fiscales françaises » .