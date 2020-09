Nike s'est installé sur les Champs Élysées

La marque de sport a ouvert cet été sa troisième Nike House of Innovation. Installée à Paris, elle propose aux visiteurs une expérience "immersive" et "numérique". Découvrons ensemble les spécificités de ce nouveau site parisien, la "Nike Paris, House of Innovation 002".

Une belle adresse

Un magasin hyper connecté

Des initiatives durables

Le numéro 79 des Champs-Élysées, un édifice Art déco classé, était en chantier depuis quatre ans. Après avoir décalé son ouverture, initialement prévue au printemps cette année, Nike a ouvert les portes de sa dernière House of Innovation le 30 juillet. Le magasin, qui s'étend sur 2400 mètres carrés, est d'ailleurs devenu le plus grand de la marque en France et sur le vieux continent. Étendue sur quatre niveaux, la structure est alimentée par de l'énergie renouvelable provenant d'Espagne. Avant elle, Nike avait déjà ouvert une House of Innovation à New-York, la 000, et à Shanghai. Dans un communiqué, la marque évoquait, à propos de son magasin parisien, "la suite de ses efforts pour exploiter les possibilités offertes par le numérique afin de s'occuper au mieux des consommateurs". Répondant au nom de code PAR/002, la parisienne propose des parcours de shopping personnalisés et connectés.Cette nouvelle House of Innovation est tournée plein phare vers le numérique. Dans son communiqué d'annonce, la marque évoque quatre éléments directeurs : connecter les sportifs clients de Nike à travers le monde, offrir les services et les produits "les plus innovants" à sa clientèle féminine, donner d'avantages d'occasions d'être actifs aux enfants et proposer une expérience consommateur "la plus souple possible". A titre d'exemple, les visiteurs peuvent, sur les bornes installées dans le magasin, acheter, réserver ou scanner des modèles de chaussures. Cette dernière option leur permettant soit d'en apprendre plus sur les baskets soit de choisir leur pointure et de récupérer, sur un comptoir dédié, la paire de leur choix pour l'essayer. A noter que les applications sur les bornes peuvent donner accès à des avantages. Les clients peuvent également régler leurs achats depuis une appli Nike sur leurs smartphones. Dans la même veine, la boutique propose le service "Bra Fit", qui s'appuie du machine learning et des algorithmes. Les clientes peuvent entrer sur cet outil leur taille de soutien-gorge ou suivre des indications afin de la mesurer. La donnée pourra ensuite être gardée en mémoire, sur un profil personnel, pour de prochains achats. L'outil est également capable de fournir des conseils d'ajustements - à appliquer sur des produits de la marque, évidemment.La boutique a par ailleurs mis à disposition un espace enfants, dénommé "Kids Pod", où les petits clients disposent d'un coin pour essayer des modèles. Nike revendique offrir dans sa Nike Paris House of Innovation "le plus grand assortiment de produits pour enfants" du pays. Leur espace dispose également de jeux, dont une expérience à 360° inspirée du Parkour. D'un point de vue plus environnemental, Nike a installé dans sa boutique un coin "Mission Control", qui fournit des données sur le climat et la météo. La marque revendique également avoir utilisé 85 000 kilos de matériaux durables dans la conception du magasin parisien et dans son mobilier. Une collecte de baskets usées ou usagers, peu importe leurs marques, poursuit cette idée. Les produits récoltés sont ensuite emmenés pour être recyclés en Belgique et devenir des matériaux réutilisables. Pour parfaire l'expérience, Nike expose l'histoire de certains modèles historiques, comme les AirMax. Le magasin, dont la configuration est voulue modulaire, a même fait une place aux maillots du PSG.