NFT : la ville de Cannes vend La Croisette aux enchères !

La mairie de Cannes vend sous forme de NFT la Croisette et son Palais des Festivals. (© Cherve Fabre)

Cannes entre dans le métavers. Le 21 juin prochain, la mairie met aux enchères en partenariat avec la maison de ventes Artcurial onze lieux emblématiques de la ville.

Vous ne rêvez pas, la mairie de Cannes a décidé en partenariat avec la société Pertimm de numériser et de vendre sous forme de NFT (non-fungible token ) dix lieux emblématiques dont certains sont mondialement connus comme le Palais des Festivals et des Congrés, la Croisette, mais aussi le Vieux Port, l’Ile Sainte Maguerite et son Fort Royal, la Malmaison, le Suquet, la Pointe Croisette et le Palm Beach, l’Ecomusée sous-marin, le Marché Forville et le Port Canto.

Tous seront mis aux enchères le 21 juin par la maison Artcurial avec une mise à prix de 10.000 euros. Un onzième lieu, le Campus Georges-Mèliès, sera offert par tirage au sort à un cannois qui repartira avec un droit estimé à 10.000 euros le jour de la remise du NFT et peut-être à plusieurs millions d’ici quelques temps.

Dans le métavers, on peut tout vendre ou presque

Une opération de marketing pour la commune qui souhaite augmenter son attractivité et sa visibilité dans le monde entier et bien au-delà encore. Cannes est la première ville à organiser une telle vente de son patrimoine.

Un patrimoine virtuel puisque le propriétaire repartira avec une clé USB unique et sécurisée avec le certificat de propriété, une maquette en 3 D et le pouvoir d’intégrer son acquisition dans un métavers, un de ces univers numériques où le propriétaire pourra profiter exploiter son achat. Une exploitation qui permettra de